BL : le Bayern prend sa revanche sur Fribourg, le BvB force la décision contre l’Union

Coup d’envoi de cette 27e journée de Bundesliga avec deux affiches importantes du haut du championnat. Battu par Fribourg mardi dernier en quart de finale de la Coupe d’Allemagne, le Bayern Munich a cette fois pris sa revanche en allant s’imposer au stade Europa-Park 1-0 grâce à un but de De Ligt (51e). Une victoire bienvenue pour les hommes de Thomas Tuchel, qui auraient dû se mettre à l’abri dans cette rencontre. Ils conservent tout de même 2 points d’avance en tête du championnat.

Dans le même temps, le Borussia Dortmund a réalisé une très bonne opération en venant à bout de l’Union Berlin 2-1. Le but de Moukoko dans le dernier quart d’heure permet au BvB de creuser l’écart (5 points) sur son adversaire du jour. Dans le même temps, le Bayer Leverkusen a pris le meilleur sur l’Eintracht Francfort 3-1 avec notamment des buts d’Adli et de Diaby. La formation de Xabi Alonso poursuit sa remontée au classement, chipant la 6e place de Bundesliga aux Aigles de Kolo Muani. Enfin, Cologne s’est imposé à Augsbourg 3-1, quand Mayence et le Werder se quittent sur nul 2-2 assez fou.

Les résultats des matchs de 15h30 :

Fribourg 0 - 1 Bayern Munich : De Ligt (51e)

Borussia Dortmund 2 - 1 Union Berlin : Malen (28e), Moukoko (79e) / Berhens (61e)

Augsbourg 1 - 3 Cologne : Vargas (29e) / Skhiri (7e), Martel (16e), Maina (59e)

Bayer Leverkusen 3 - 1 Eintracht Francfort : Adli (10e), Diaby (34e), Azmoun (90e+5) / Sow (74e)

Mayence 2 - 2 Werder Brême : Ajorque (85e), Weiper (90e+4) / Stage (87e), Füllkrug (90e+5)