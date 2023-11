Eric Di Meco fracasse le niveau de Lens-OM

Le niveau de la Ligue 1 est sévèrement critiqué après un dimanche pas franchement riche en spectacle. Le choc entre le RC Lens et l’Olympique de Marseille (1-0) a d’ailleurs déclenché une vague de critiques sur laquelle Eric Di Meco a largement surfé.

« On est obligé de regarder ce qui est produit. Déjà il faut dire que le match de dimanche soir était catastrophique ! C’était irregardable ! J’ai regardé par conscience professionnelle mais parfois je m’en veux d’être consciencieux. Franchement, j’ai souffert et des deux côtés. Imaginez, le deuxième et le troisième de l’an dernier… L’un est en Ligue des Champions et l’autre en Ligue Europa, et en plus ils se comportent plutôt pas mal dans les Coupes d’Europe, c’était irregardable », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport.