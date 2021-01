Chelsea : Olivier Giroud revoit ses plans pour son avenir !

La suite après cette publicité

«La suite de ma carrière à court terme, je la vois à Chelsea. Maintenant, on sait que ça va très vite dans le football, dans le bon comme dans le mauvais sens. Je veux garder la tête froide et me concentrer sur le terrain. J'arrive en fin de contrat à Chelsea en juin prochain, même si on a encore une année avec option. On fera les comptes à la fin de l'année. Mais encore une fois, j'ai l'ambition de gagner quelque chose avec Chelsea cette saison car j'ai de grands espoirs liés à la qualité de notre groupe.» Il y a quelques jours seulement, Olivier Giroud affirmait vouloir rester à Chelsea jusqu'en juin.

Il faut dire qu'avec un contrat qui expire cet été, ce mois de janvier est la dernière opportunité pour Chelsea de récupérer quelques deniers grâce au Français. Et ça tombe bien, de nombreux clubs sont intéressés par l'attaquant tricolore de 34 ans. Selon les informations de Sky Italia, Andrea Pirlo est particulièrement fan du joueur et pourrait en faire un renfort de poids pour la Juventus, alors que l'AC Milan est également sur le coup.

Giroud se verrait bien à Turin

Toujours selon le média transalpin, Giroud ne serait plus vraiment fermé à un départ. Il serait ainsi prêt à rejoindre Turin à une condition : qu'il s'agisse d'un contrat d'un an et demi et pas uniquement un bail allant jusqu'à la fin de la saison. De son côté, l'écurie londonienne serait d'accord pour lâcher son attaquant contre un montant de 5 millions d'euros.

Les dirigeants turinois espèrent eux pouvoir boucler la transaction pour un montant frôlant les 0€, mais avec différents bonus qui pourraient permettre d'atteindre ces 5 millions d'euros. Affaire à suivre donc, mais clairement, l'avenir proche d'Olivier Giroud pourrait s'écrire loin de Stamford Bridge, lui qui totalise déjà 9 buts toutes compétitions confondues avec les Blues...