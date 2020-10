Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé dans la tourmente au FC Barcelone, le vrai prix astronomique d'une opération transfert pour Jadon Sancho

La suite après cette publicité

Umtiti et Dembélé dans la tourmente à Barcelone

La fin de mercato du FC Barcelone avec aucune nouvelle arrivée n'a pas plu du tout à la presse catalane hier. D'ailleurs l'Esportiu se penche encore sur ce sujet ce matin et explique que les difficultés financières du club catalan n'ont pas permis de recruter un joueur le 5 octobre. Les non-départs de Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé notamment sont pointés du doigt ce matin, eux qui auraient pu libérer de la masse salariale pour acheter des joueurs. C'est le quotidien As qui explique ce mercredi que les deux champions du monde français sont désormais dans une situation inconfortable à Barcelone. Surtout, l'ancien Rennais qui est vu comme celui qui n'a pas voulu rejoindre Manchester United dans les derniers jours du mercato. Sport en rajoute même une couche ce matin et écrit que Ronald Koeman ne compte pas sur lui cette saison ! Il ne serait pas un joueur clé à ses yeux. La saison risque d'être longue pour les deux Français en Catalogne.

Le Barça va insister pour Depay et Garcia

Pas de recrues de dernière minute donc pour les Blaugranas. Mais selon Sport, pourtant ils ne lâchent rien. Et le FC Barcelone serait prêt à revenir à la charge dès janvier prochain pour Éric Garcia, le défenseur central de Manchester City, et Memphis Depay, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais. Les deux cibles de l'hiver sont clairement identifiées, mais comme l'écrivent en chœur Sport et Mundo Deportivo, il faudra toujours vendre avant de potentiellement faire ces deux coups. Le défenseur sera tout de même la priorité et les décideurs barcelonais seraient même déjà en train de se pencher sur une formule permettant à Garcia de rejoindre le club à moindre coût. A peine celui de cet été, le mercato d'hiver est déjà dans toutes les têtes.

Liverpool désormais en pôle pour Sancho

Manchester United a-t-il laissé passer sa chance sur le dossier Jadon Sancho ? À en croire The Independent ce matin, la réponse est oui. Le média britannique explique sur sa première page que désormais c'est Liverpool, et à une moindre mesure le Bayern Munich, qui seraient en pole position afin de recruter le prodige anglais du Borussia Dortmund. Jurgen Klopp l'apprécierait beaucoup et les Reds pourraient tout tenter à l'été 2021 afin de le faire signer. Mais comme le rapporte The Guardian sur son site internet, cela devrait coûter beaucoup d'argent. Le média explique que les Red Devils ont renoncé à l'opération cet été car cela leur serait revenu à quasiment 250 M€ ! Entre le prix du transfert, les commissions d'agent et le salaire du joueur, MU aurait du sortir la planche à billets et en cette période de crise économique, les dirigeants ont jugé que ce n'était pas prudent. Liverpool osera-t-il ?