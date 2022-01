L'Angleterre se moque du caprice de Cristiano Ronaldo, Arsenal dans le viseur d'un scandale aux paris truqués

La suite après cette publicité

La colère de CR7 fait les gros titres

En Angleterre, on a assisté à une superbe soirée à rebondissement en Premier League à l'occasion des matches en retard de la 17e journée. Manchester United se déplaçait sur la pelouse de Brentford et s'est largement imposé (3-1). Alors qu'il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo avait demandé à la jeunesse mancunienne d'être à l'écoute et disciplinée pour retrouver les sommets, celle-ci a répondu de la meilleure des manières et a porté les Red Devils hier soir. Le Daily Star n'a pas manqué de souligner cela en titrant «les enfants vont bien, Ron» ! Car ce sont Elanga, Greenwood et Rashford qui ont offert la victoire aux Mancuniens. Pour le Mirror, c'est un véritable «bourdonnement», en référence au surnom de l'équipe de Brentford. Mais au-delà de la victoire de Manchester, ce qui fait les gros titres ce matin, c'est la sortie polémique de Cristiano Ronaldo à la 71e minute. Le Portugais a piqué une grosse colère contre son coach Ralf Rangnick, forcément les tabloïds se sont bien moqués de lui à l'image du Sun qui titre que «Ronaldo est boudé par les enfants qui piétinent leurs idoles.» Le Daily Telegraph compare la «crise de colère» de CR7 au dénouement sensationnel du match entre Tottenham et Leicester (3-2). Menés, les Spurs ont renversé la tendance dans les arrêts de jeu grâce à un doublé de Steven Bergwijn qui a «assommé les Foxes» constate le quotidien.

Soupçons de paris truqués à Arsenal

Toujours outre-Manche, une affaire pourrait faire grand bruit et scandale si cela est vérifié ! The Guardian indique sur sa Une ce matin que «la FA enquête sur des paris suspects concernant un carton jaune à Arsenal.» C'est «la peur des paris dans le football», écrit le média. L'identité du joueur et du match concernés n'ont pas été dévoilés. «Les bookmakers ont été intrigués par les importantes sommes misées lors d'une rencontre de championnat sur un avertissement à l'encontre d'un Gunner.» Le Daily Star aussi reprend l'information et rapporte qu'il y a une «enquête sur les paris des Gunners.» Même chose pour le Daily Mail et cette enquête ouverte ! Bref, si cela se confirme, ce serait un énorme scandale dans le Royaume de sa Majesté…

Sensi sauve l'Inter et s'en va…

En Italie, c'était soir de Coupe et c'est l'Inter qui a fait la belle opération en se qualifiant après prolongation face à Empoli (3-2). Et le héros du soir se nomme Stefano Sensi qui a délivré son équipe à la 104e minute. Pour la petite histoire, le milieu de terrain va être prêté dans les prochaines heures à la Sampdoria, il part donc avec les honneurs et pour le Corriere dello Sport : «Sensi est unique pour l'Inter.» Pour La Gazzetta dello Sport, c'était un «Sensi de Coupe. L'Inter est en quart.» Et c'est bien là le principal…