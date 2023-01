Barça : Xavi inquiet quant à la blessure d’Ousmane Dembélé

Avec sa petite victoire acquise sur la pelouse de Gérone (1-0), le FC Barcelone a accentué son avance sur son rival et dauphin, le Real Madrid, et a conforté son trône de leader en championnat. Un succès terni par la sortie sur blessure de l’attaquant français Ousmane Dembélé, ce qui semblait être une blessure musculaire à la suite d’une course. Un pépin physique qui inquiète son entraîneur, Xavi Hernandez, espérant que l’absence de son champion du monde 2018 sera moindre pour les prochaines échéances à venir, que ce soit en Liga (Betis, Séville, Villarreal) ou en Ligue Europa (Manchester United).

La suite après cette publicité

« C’est vraiment dommage car c’est un joueur qui fait la différence pour nous. Il faudra voir le test, mais il a ressenti quelque chose. On espère que c’est le moins grave possible, mais il a senti quelque chose au quadriceps. (…) C’est dur pour nous contre des défenses fermées parce qu’on n’ose pas, il faut casser des lignes, tirer depuis l’extérieur de la surface, chercher un centre… tu as déjà le contrôle, il faut chercher le but de différentes manières, sortez du script et générez plus », a déclaré le technicien catalan au micro de la télévision espagnole.

À lire

Le Barça donne des nouvelles d’Ousmane Dembélé