Mercato OM : trois clubs anglais bataillent pour Duje Caleta-Car

«L'Olympique de Marseille n'aura pas dans son effectif de joueur en fin de contrat. C'est très clair dans la politique du club et on a parlé avec le joueur et ses représentants», a lâché Pablo Longoria en conférence de presse le 10 août dernier. Agacé après les départs de Florian Thauvin (Tigres en 2021) et de Boubacar Kamara (Aston Villa en 2022), tous les deux libres, le président de l'Olympique de Marseille ne souhaitait plus revivre la même chose à l'avenir.

Cet été, Duje Caleta-Car (25 ans) était donc dans sa ligne de mire. En effet, le Croate sera en fin de contrat en juin 2023, soit dans un an. Pas question donc pour les Phocéens de lui laisser la possibilité de s'en aller sans rien rapporter au club. Un club qui n'avait pourtant pas hésité à miser 19 M€ sur lui à l'été 2018 alors qu'il était un grand espoir du RB Salzboug. Ainsi, Pablo Longoria et ses équipes espéraient qu'une offre arriverait pour lui cet été.

Caleta-Car bientôt en Premier League

Il y a quelques semaines, l'Inter a coché son nom en cas de départ de Milan Skriniar au PSG. Mais le Slovaque est toujours en Lombardie. Hormis cette piste, il n'y avait rien à se mettre sous la dent pour le défenseur central. D'ailleurs, l'hypothèse de le voir rester à Marseille avait pris du poids ces derniers jours. Finalement, le Croate, auteur de 130 matches toutes compétitions confondues pour cinq buts et trois passes décisives sous le maillot olympien, devrait s'en aller.

RMC Sport révèle qu'il s'est engagé ce jeudi matin pour l'Angleterre. Mais il ne sait toujours pas où il va signer. En effet, trois clubs britanniques sont à la lutte ces dernières heures pour recruter DCC. Il s'agit de Southampton, West Ham et Aston Villa. Nous pouvons vous confirmer que les deux premiers clubs cités sont sur le coup. Des points de chutes intéressants pour le Croate, qui se tient prêt à signer au dernier moment dans son prochain club. C'est donc à Londres que tout va se jouer pour Duje Caleta-Car qui devrait rapporter quelques millions à son club.