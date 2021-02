Barça-PSG : Kylian Mbappé a menacé Jordi Alba

La suite après cette publicité

C'était un match tendu, forcément. Ces dernières années, une petite rivalité a commencé à naître entre Catalans et Parisiens, sous fond d'affaires Neymar ou de feuilleton Messi. Et sur le terrain, même s'il n'y a globalement pas eu de vilains gestes, il y a eu des échanges verbaux plutôt musclés.

Ainsi, la Cuatro a notamment récupéré une séquence où ça a chauffé entre Kylian Mbappé et Jordi Alba. « Moi dans la rue, je te tue », a ainsi dit le Français au latéral catalan dans un espagnol parfait. Piqué s'est interposé - « tu vas tuer qui toi ? » - et Alba a laissé couler : « il est encore en train d'apprendre ». Des faits de match qui sont monnaie courante et toute somme anecdotiques, mais qui sont maintenant facilement mis à la lumière du jour avec l'absence de public pour couvrir les discussions entre joueurs.