PSG : Mauricio Pochettino et le duel Mauro Icardi-Moise Kean

De retour de blessure, Mauro Icardi (27 ans) a prouvé qu'il n'avait rien perdu de son flair avec deux buts, une passe décisive et un penalty obtenu en deux matches. De quoi faire de l'ombre à Moise Kean (21 ans), très performant pendant l'absence de l'Argentin ? Interrogé en conférence de presse, Mauricio Pochettino, qui ne sera pas présent ce soir à Angers pour cause de covid-19, a évoqué le duel à distance entre les deux hommes.

«Mauro et Moise sont deux joueurs de grand talent, avec des âges et des expériences différents. Il y a une concurrence saine entre eux, l’équipe doit en profiter. Nous, staff, devons choisir quand utiliser l’un ou l’autre selon les états de forme et les moments. Les deux ont marqué depuis que nous sommes arrivés, nous en sommes contents. Mauro revient de blessure, nous devons faire un peu plus attention à sa condition», a-t-il expliqué avant de rappeler. «Tous les joueurs ne peuvent pas jouer, évidemment, mais tous doivent se sentir importants, être patients et prêts à jouer lorsqu’ils en auront l’opportunité».