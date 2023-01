BL : l’Union Berlin revient à hauteur du Bayern Munich, Fribourg, Gladbach et Mayence s’imposent

Avant le choc entre le Bayern Munich et l’Eintracht Francfort, ce samedi à 18h30, et après la courte victoire (2-1) du RB Leipzig face au VfB Stuttgart, la 18e journée de Bundesliga se poursuivait avec le traditionnel multiplex. À l’Olympiastadion, le Hertha Berlin, avant-dernier au classement, avait fort à faire contre l’Union Berlin, troisième au coup d’envoi. Accrocheur en début de rencontre, le Hertha cédait finalement juste avant la pause sur une réalisation de Danilho Doekhi (1-0, 44e). En seconde période, l’Union prenait le large par l’intermédiaire de Seguin (2-0, 67e) et s’offrait ainsi une troisième victoire de rang (2-0). Avec ce succès, les hommes d’Urs Fischer reviennent provisoirement à hauteur du Bayern Munich.

Dans les autres rencontres, Fribourg a également tenu son rang contre Augsbourg (3-1) et pointe désormais à la quatrième place. De son côté, le Borussia M’Gladbach, porté notamment par le doublé d’Hofmann, a pris le meilleur d’Hoffenheim (4-1) sur la pelouse de la PreZero Arena. Les coéquipiers de Marcus Thuram sont huitièmes. Mayence s’est de son côté amusé (5-2) face à Bochum, et ce malgré la réaction tardive des visiteurs. Onisiwo y est allé de son triplé. Enfin, grâce au doublé de Füllkrug, le Werder Brême s’est imposé (2-1) contre Wolfsburg.

Tous les résultats de 15h30

Hertha Berlin 0-2 Union Berlin : Doekhi (44e) et Seguin (67e)

Hoffenheim 1-4 Borussia M’Gladbach : Bebou (80e) / Hofmann (12e, 37e), Stindl (83e) et Wolf (90+1e)

Werder Brême 2-1 Wolfsburg : Füllkrug (24e, sp, 77e) / Paredes (90e)

Fribourg 3-1 Augsbourg : Gregoritsch (13e), Höler (30e) et Lienhart (85e) / Berisha (29e, sp)

Mayence 5-2 Bochum : Lee (1e), Widmer (17e) et Onisiwo (28e, 57e, 88e) / Kunde (70e) et Masovic (72e)