JT Foot Mercato : les nouvelles cibles XXL de l’Arabie saoudite

Les échecs de l’Arabie saoudite !

L’Arabie saoudite fait une razzia sur le football européen, pourtant ils galèrent sur plusieurs dossiers. Pour commencer, Paul Pogba. D’après Sky Sports, plusieurs offres en provenance du championnat saoudien sont parvenues sur la table du Français ces derniers jours. Elles auraient été toutes refusées. Le milieu de terrain veut absolument s’imposer de nouveau à Turin. Et ce vendredi, le Corriere dello Sport révèle que José Mourinho aurait refusé une offre colossale en provenance du pays du Golfe. Selon la publication, le Portugais se serait vu proposer, par le club d’Al-Ahli, un contrat sur trois ans estimé à 96 millions d’euros. Une proposition écartée par Mourinho, qui avait indiqué son intention de poursuivre avec l’AS Rome en fin de saison dernière. Retournement de situation dans le dossier Hakim Ziyech. Selon nos informations, le club d’Al Nassr a découvert des problèmes au genou du joueur et hésite désormais à le recruter. Tout pourrait capoter. Les Blues devaient toucher une indemnité de 15 M€ et un salaire annuel compris entre 12 et 13 M€ attendait le joueur. Du coup, d’autres pistes sont envisagées par les dirigeants saoudiens. D’après Mundo Deportivo, Raphinha est dans le viseur du pays du Golfe. Le FC Barcelone ne devrait pas le retenir en cas de grosse offre. Reste désormais à savoir quel club du championnat saoudien lancera une offensive sur l’ailier brésilien. Enfin, le jeune attaquant du Celtic, Jota, pourrait s’envoler à Al-Ittihad à seulement 24 ans. D’après Sky Sports, le Celtic aurait reçu une offre de 29 millions d‘euros pour le Portugais.

Bale revient sur ses années Real Madrid !

Gareth Bale s’est récemment exprimé sur son passage au Real Madrid et il a fait des révélations sur Cristiano Ronaldo. Le Gallois garde un très bon souvenir de CR7, mais l’état d’esprit du Portugais a parfois fait grincer des dents. «C’était une bonne personne, mais qui a eu ses moments. Par exemple, si nous gagnions 5-0 et qu’il ne marquait pas, il allait dans le vestiaire et jetait ses chaussures comme s’il était en colère. Mais c’était une bonne personne, il n’y avait rien de mal avec lui et aucun problème entre nous. Beaucoup de gens peuvent être un peu effrayés au début par sa façon d’être, mais il n’y a aucune raison de l’être.»

Les officiels du journal !

Aaron Mooy a annoncé mettre un terme à sa carrière ce vendredi. Âgé de 32 ans, l’Australien était sous contrat avec le Celtic Glasgow jusqu’en 2024. Il aura notamment participé à deux Coupes du Monde au cours de sa carrière, s’érigeant comme un acteur majeur de la qualification historique de son pays en 1/8 de finale au Qatar. Et Morgan Guilavogui signe au RC Lens. Après une expérience réussie avec le Paris FC, l’attaquant polyvalent de 25 ans s’est engagé avec le club nordiste jusqu’en juin 2027. Enfin, sans surprise, Milan Skriniar quitte officiellement les Nerazzurri. Arrivé de la Sampdoria en 2017, le défenseur international slovaque devrait, sauf incroyable retournement de situation, poursuivre sa carrière du côté du Paris Saint-Germain.