JT Foot Mercato : Olivier Giroud peut déjà trembler pour son record avec les Bleus !

La suite après cette publicité

Olivier Giroud déjà sur la sellette

Une joie et une fierté indescriptible. Voilà ce que devait ressentir Olivier Giroud après son but hier face à la Pologne (3-1). Ce record détenu par Thierry Henry depuis des années est donc finalement tombé et peu de personnes auraient misé une pièce sur le natif de Chambéry. Mais combien de temps tiendra-t-il ? Le temps semble compté pour l'attaquant de 36 ans qui, a priori, dispute ses derniers matchs avec les Bleus. Et quand bien même ce dernier arrive à améliorer son total, derrière les poursuivants poussent. On pense à Antoine Griezmann qui est 3ème au classement des meilleurs buteurs de l'Équipe de France avec 42 réalisations. Si Didier Deschamps reste en poste, le joueur de l'Atlético de Madrid aura l'occasion d'améliorer son total. Derrière, Karim Benzema a perdu du temps mais au vu de sa forme resplendissante, il peut améliorer son compteur but qui est actuellement à 37. Bon on va pas se mentir, le candidat le plus sérieux et à moins d'un cataclysme, le meilleur buteur de l'histoire des Bleus sera Kylian Mbappé. Avec son doublé hier face à la Pologne, le crack de Bondy a dépassé Zinédine Zidane et se place aujourd'hui à la 7ème place du classement, derrière David Trezeguet et ses 34 buts. Les statistiques de l'attaquant du PSG sont complètement folles puisqu'il totalise déjà 33 buts en seulement 66 sélections et ce, à seulement 23 ans. A ce rythme, Kylian Mbappé est clairement parti pour pulvériser le record.

Cristiano Ronaldo temporise

On a presque parfois tendance à l'oublier, mais Cristiano Ronaldo est un joueur libre depuis la fin de son aventure à Manchester United. Si pour le moment, le Portugais est obsédé à l'idée de remporter l'unique trophée qu'il manque à son palmarès, la question de son avenir doit quand même trotter dans un coin de sa tête. Il y a quelques jours, le quotidien espagnol Marca dévoilait une bombe en annonçant un accord avec le club d'Al Nassr. La publication espagnole confirme aujourd'hui la tendance et affirme que « Cristiano Ronaldo jouera en Arabie Saoudite à partir du 1er janvier ». Le Portugais aurait accepté le contrat de 2 ans et demi du club saoudien qui va lui permettre de devenir l'athlète le mieux payé du monde. On parle d'un contrat de 200M€ par saison, incluant salaire et revenus publicitaires. Mais la réalité serait tout autre. Selon nos informations, il préfère se laisser le temps de la réflexion et étudie toutes les options qui s'offrent à lui. Le quintuple Ballon d'or n'a pas tiré un trait définitif sur une dernière pige en Europe et a toujours l'ambition de remporter la Ligue des Champions. Chelsea fait partie des candidats, comme la MLS où l'Inter Miami lui fait les yeux doux.

Nouveau feuilleton Ousmane Dembélé ?

Depuis le feuilleton de sa prolongation l'été dernier, Ousmane Dembélé semble être devenu un autre homme et c'est bien le FC Barcelone qui se frotte les mains dans cette histoire. Néanmoins, la question de son avenir va rapidement revenir sur la table car il n'a prolongé que jusqu'en 2024. Le Français a négocié des conditions avantageuses puisqu'il dispose d'une clause libératoire de 50 M€, et la moitié ira à l'agent de Dembélé si un club la lève. Pour éviter un pareil scénario, les dirigeants catalans ont décidé de prendre les choses en main, et souhaitent d'ores et déjà le prolonger selon nos informations. Le Barça a ainsi contacté son agent pour l'en informer. Reste à savoir ce qu'en pensera Dembouz.