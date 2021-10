Ligue des Nations : l'Espagne attend avec impatience la France de Kylian Mbappé

L'affiche est alléchante. L'Espagne et la France se disputeront sur la pelouse de San Siro dimanche soir (20h45) la Ligue des Nations 2021. Les Ibères ont été très attentifs à la victoire sur le fil des Bleus contre la Belgique en demi-finale ce jeudi soir (3-2). Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ont été impressionnés. «La France aligne une équipe que l'on ne peut même pas imaginer en rêve», lâche d'emblée ABC avant de nuancer quelque peu. «Des stars qui, ensemble, devraient gagner par K.O. tant elles exhibent une sacrée puissance physique. (…) Mais la France n’articule pas toujours le football léché et de qualité que l’on pourrait attendre avec tant de talents».

La suite après cette publicité

Lucide, le quotidien généraliste espagnol n'en reste pas moins impressionné. «La France pèche parfois un peu par manque de créativité, même si Pogba se montre souvent juste dans le jeu. Griezmann ressemble à son ancienne version de l’Atlético et les Hernandez sont deux bombes qui, en théorie, doivent dominer le côté gauche. Et tout ça avec Mbappé relâché, comme un bison en plaine prairie quand il a de l’espace, et la délicatesse de Benzema pour harmoniser le jeu collectif et faire mal à l’adversaire», s'enthousiasme la publication, qui parle d'une équipe de France «frénétique» ce jeudi contre les Diables Rouges. Vu d'Espagne, deux hommes ont changé le cours de cette rencontre.

Mbappé superstar

Pour As, qui salue «le pouvoir offensif unique en Europe» des Bleus, ce match a été marqué par «la révolution de Benzema et Mbappé». Un son de cloche similaire dans les colonnes de Sport, pour qui «l’association Mbappé-Benzema a changé la face du match pour une équipe de France qui n’a jamais cessé d’y croire». Le journal pro Real Madrid a aimé voir un «Kylian déchaîné», «MVP de la rencontre». El Mundo aussi a salué un Mbappé qui «n’a jamais rendu les armes», «a demandé tous les ballons et s’est évertué à essayer de renverser la vapeur». Mais Marca, autre publication pro merengue, y a été encore plus fort. «Mbappé change l’eau en vin», a-t-il titré pour sa chronique du match.

Le journal a été moins impressionné par la France que par la démonstration d'un Mbappé «sur toutes les lèvres» de l'autre côté des Pyrénées. «L’équipe de Deschamps a été obligée de faire ce qu’elle aime le moins en deuxième période : créer du danger sans espaces. Ce n’est jamais son plan et elle ne fait ça qu’en ultime recours. Mais elle a Mbappé. Ses partenaires ont compris qu’il était la seule solution : comme au quartier, le ballon au meilleur joueur et il s’occupe du reste», peut-on lire. L'arme fatale Kylian Mbappé, nos voisins espagnols l'admirent autant qu'elle la craignent à quelques jours d'une finale qu'ils attendent avec impatience...