Ligue 1 : les Marseillais croient encore au titre !

Si on nous l’avait dit il y a encore quelques semaines, personne n’y aurait cru. Surtout après le creux que l’OM a connu avec des nuls contre Strasbourg, Lorient et Montpellier. Pourtant, grâce au Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille croit encore à ses chances pour le titre de champion de France. Ils n’ont que cinq points d’écart avec le Paris SG à cinq journées du terme.

Cet après-midi, les joueurs de Christophe Galtier se sont piteusement inclinés à domicile face à Lorient (1-3). Le sentiment était double donc pour les Olympiens ce dimanche soir à l’heure d’affronter l’AJ Auxerre. Prendre le large sur Lens qui ne jouera que mardi et rattraper quelques points aux Parisiens afin d’entrer dans un sprint final qui aura tout de mémorable.

Sanchez y croit…

Les Marseillais se sont imposés, non sans mal face à des Auxerrois relativement minimalistes, mais dans un Vélodrome complètement bouillant, qui sait très bien comment faire monter la température quand une partie de l’histoire de leur club s’écrit sous leurs yeux (2-1). Alexis Sanchez, à l’issue de la rencontre, sur Prime, évoquait ses ambitions.

« Oui, on est à 5 points du PSG. Ça me fait très plaisir et ça me motive d’être aussi près du leader. Je crois qu’on peut encore être champion », souriait le Chilien, auteur du but de la victoire et pas venu sur la Canebière pour être en pré-retraite. La chanson n’était pas tout à fait la même chez Igor Tudor, habitué à refroidir les ardeurs des journalistes et de ses éléments.

Clauss veut regarder devant

« Moi je pense seulement à faire un beau match samedi contre Lens. On fera les comptes à la fin de la saison », expliquait-il, un brin plus froid qu’au micro du diffuseur. Toutefois, dans les couloirs du Vélodrome, où l’on croise joueurs et dirigeants parfois, on se voulait plus réaliste en évoquant des calendriers défavorables pour l’OM.

« Il fallait prendre trois points, on a vu les résultats de cet après-midi. C'était important de gagner. On envoie un beau signal pour la suite. Est-ce qu'on regarde devant ou derrière ? On regarde devant. Toujours devant. On espère toujours. On espère, ça dépend de nous et des autres. On va se concentrer sur nous avant de nous occuper des autres », avançait Jonathan Clauss. Une chose est sûre, si l'OM l'emporte à Lens samedi prochain, les Olympiens auront les dents longues… et de quoi espérer !