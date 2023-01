JT Foot Mercato : Arsenal veut rafler les nouvelles pépites du football mondial

Arsenal voit grand pour son mercato

La suite après cette publicité

Cette saison, Arsenal voit enfin son projet porter ses fruits. Leader de Premier League avec 5 points d’avance sur Manchester City, les hommes de Mikel Arteta sont bien partis pour mettre fin à une terrible disette sur la scène nationale. Néanmoins, les Gunners vont devoir se renforcer cet hiver pour espérer finir champions. Encore plus après la blessure durant le Mondial du buteur brésilien Gabriel Jesus. Si Eddie Nketiah assure l’intérim pour le moment, il est bien trop seul sur le front de l’attaque. Les propriétaires du club en sont bien conscients et sont prêts à sortir le chéquier. Et ça sent très bon pour l’arrivée du « Neymar Ukrainien ». Selon nos informations, Arsenal a pris un avantage déterminant dans la course à la signature de Mykhaylo Mudryk, l’ailier gauche très convoité du Shakhtar Donetsk. Selon une source proche du dossier, les différentes parties discutent encore des bonus, mais se sont quasiment entendues sur le montant global dont le transfert pourrait avoisiner les 100 M€. Chez les Gunners, on semble confiant quant à l’issue favorable du dossier. Autre joueur offensif à avoir tapé dans l’œil du club londonien, le phénomène du MHSC, Elye Wahi. L’attaquant qui vient tout juste de fêter ses 20 ans, impressionne en Ligue 1, ce qui a suscité l’intérêt de plusieurs clubs français et européens. Selon nos informations, Arsenal a coché son nom et le suit de près depuis plusieurs mois. Néanmoins pour le moment, les Gunners n’ont pas prévu de passer à l’action. Car dans le même temps, le club londonien travaille sur la prolongation de Gabriel Martinelli qui sera en fin de contrat en juin 2024. Le Brésilien devrait bien prolonger avec les Gunners malgré l’intérêt du FC Barcelone. Dans l’autre sens, c’est la pépite Alejandro Balde qui intéresse Arsenal. Selon le média espagnol Sport, Arsenal et Newcastle auraient contacté l’entourage du latéral gauche espagnol. Les deux clubs anglais veulent profiter des difficultés financières du Barça et surtout de la situation contractuelle du joueur de 19 ans, qui sera en fin de contrat en 2024. Une chose est sûre, Arsenal reste fidèle à sa stratégie sur le mercato, à savoir recruter les pépites de demain.

Le sale coup de CR7 au Portugal

Attirer Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite avait un prix et on comprend un peu mieux comment Al Nassr a convaincu le Portugais de signer. Ce mardi, une source proche du club saoudien a révélé quelques détails croustillants sur les coulisses de la signature de CR7. On apprend notamment que Cristiano Ronaldo va toucher la somme monstrueuse de 400M€. Dans les détails, cette somme va se répartir ainsi : 200M€ dans le cadre de son contrat de deux ans et demi en tant que joueur, puis l’autre moitié en tant qu’ambassadeur, afin de promouvoir la future candidature conjointe de l’Arabie Saoudite avec la Grèce et l’Égypte pour le Mondial 2030. Une décision surprenante puisque le Portugal, l’Espagne et l’Ukraine ont déposé une candidature commune pour accueillir cette compétition en 2030. Au pays, ce choix de CR7 risque d’être perçu comme une haute trahison. Le nouveau sélectionneur Roberto Martinez sera chargé d’arrondir les angles avec la légende portugaise…

À lire

Rudi Garcia évoque les retrouvailles Messi-CR7

Les officiels du jour

Carlos Alcaraz rejoint Southampton ! Ce n’est évidemment pas le tennisman espagnol, mais bien son homonyme. Le milieu de 20 ans quitte l’Argentine et le Racing Club contre plus de 13 M€ et «une plus-value de 15 % en cas de vente ultérieure», a précisé le club argentin sur ses réseaux sociaux. Libre après une expérience du côté du Sporting Kansas City, Nicolas Isimat-Mirin (31 ans) rebondit aux Pays-Bas. Déjà passé par le PSV Eindhoven entre 2014 et 2019, le défenseur central français vient de s’engager avec le Vitesse Arnhem jusqu’à l’été 2024, avec une option d’un an supplémentaire.