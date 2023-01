Le FC Nantes dynamite le mercato de Ligue 1 !

La suite après cette publicité

Quatorzième, à quatre points de la zone de relégation, le FC Nantes ne panique pas encore. Mais les Canaris, qui enchaînent les matches nuls (9) et ont une allure de tortue, feraient bien de se renforcer cet hiver, pour éviter des soucis en fin de saison. Avec quatre descentes, le bas de tableau est ultra-resserré et après Bordeaux et Saint-Etienne l’an passé, des surprises pourraient encore avoir lieu cette année. Egalement engagées en Coupe de France (16e de finale à disputer face à Thaon, pensionnaire de Régionale 1) et en Ligue Europa (16e de finale à disputer face à la Juventus), les troupes d’Antoine Kombouaré, qui a déclaré en conférence de presse «j’ai des demandes : ça arrive, c’est bien, ça n’arrive pas, ce n’est pas grave», ont d’abord ciblé trois profils. Mais ils pourraient aller au-delà.

Un défenseur central, un milieu offensif et un ailier droit. Telles étaient les demandes initiales d’AK. Mais ces dernières heures, la donne a un peu évolué. Et les Nantais pourraient bien également se positionner pour récupérer un latéral gauche et un numéro 9 de standing. Un mercato d’opportunités, comme on dit. Troisième moins bonne attaque de Ligue 1 (18 buts marqués en 18 journées), derrière Ajaccio (15) et le duo Auxerre/Angers (16), Nantes n’a remporté que trois matches lors du présent exercice. Face à Toulouse (12e), Brest (17e) et Auxerre (18e). Dans ce cas-là, l’attaquant de pointe fait bien souvent partie des principaux coupables. Au 13 janvier, Mostafa Mohamed, Ignatius Ganago et Evann Guessand n’ont inscrit que 8 buts à eux trois. Dans l’optique d’affoler un peu plus les compteurs, Nantes devrait donc accueillir un buteur.

À lire

Nantes a fait une offre pour Florent Mollet

Andy Delort veut Nantes, Nice discute

Comme nous vous le révélions en exclusivité il y a quelques jours, le FC Nantes est en contact avancé avec Nice et Andy Delort. L’international algérien de 31 ans, auteur de 6 buts en 14 matches de Ligue 1, souhaite quitter les Aiglons cet hiver et les deux clubs discutent. Selon Ouest-France, Nice aurait refusé une première offre nantaise de 2 millions d’euros. Un chiffre assez éloigné des propositions venues des émirats, qui avoisinent les 6 millions d’euros. Selon nos informations, un prêt avec option d’achat est également à l’ordre du jour. Dans tous les cas, Ouest-France rappelle que le joueur «veut» Nantes, qu’il a érigé en «priorité». Ne reste plus, pour les deux clubs, qu’à trouver un terrain d’entente. Nice est dur en affaire, mais les deux parties pourraient s’entendre ce week-end.

Le Jordanien Al-Tamari sur l’aile droite avant l’été ?

Devant, l’aile droite fait également figure de priorité. Ludovic Blas et Evann Guessand dépannent bien souvent sur ce côté droit dans le 4-2-3-1 nantais, où est rarement titulaire Marcus Coco. Coutumier du poste, Kader Bamba, 28 ans, est lui en route pour l’ASSE (L2), qui devrait le récupérer en prêt, sans option d’achat. Et c’est en Belgique que les Canaris ont trouvé la perle rare pour combler ce couloir. Il s’agit de l’international jordanien aux 42 sélections Mousa Al-Tamari. Joueur de Louvain (9e de Pro League), Al-Tamari, 25 ans, 4 buts et 2 passes décisives en 19 matches cette saison, plaît à Antoine Kombouaré. En fin de contrat en juin, le journal de l’ouest de la France précise que s’il ne rejoint pas les bords de l’Erdre en janvier, Al-Tamari serait attendu l’été prochain. Cependant, dernièrement, OF expliquait que le dossier était au point mort.

La fin du monopole Bayat sur le mercato ?

Nantes et la Belgique, une longue histoire. Comme révélé par Ouest-France, habile pour raconter avec précision les arcanes du pouvoir, le mercato nantais pourrait devenir un peu plus palpitant. Le journal explique que l’influent agent Mogi Bayat, très actif en Belgique où son frère Mehdi s’occupe du Sporting de Charleroi, "directeur sportif officieux du FC Nantes", qui détient depuis de longues années le monopole sur les transferts du club, pourrait perdre en influence. Le clan Kita et le staff nantais étant tombés d’accord pour désormais discuter avec d’autres agents, en vu de renforcer l’effectif. Comme Vahid Halilhodžić du temps où il était le coach, Antoine Kombouaré entretient des relations glaciales avec l’homme d’affaires franco-iranien. Avec cette nouvelle organisation, le coach comme les supporters devraient retrouver des couleurs.

Florent Mollet à la relance après son flop allemand

Un peu plus à l’est encore. Le FC Nantes prospecte en Allemagne. En quête d’un milieu offensif, Nantes a coché le nom de Florent Mollet. Le milieu de terrain de 31 ans, révélé à Dijon, puis passé par Metz et Montpellier avait quitté le Roussillon l’été dernier, direction Schalke 04. De nouveau promu en Bundesliga, le club de Gelsenkirchen s’est attaché les services du Kevin de Bruyne bourguignon. Mais Schalke est lanterne rouge après 15 journées et l’ancien joueur de l’US Créteil-Lusitanos n’y arrive pas en Bundesliga (5 titularisations en 11 matches, 1 but). Hier, le média allemand WAZ nous apprenait que les Canaris ont fait une offre à Schalke 04. Et OF annonce ce jour que les deux clubs sont tombés d’accord pour un transfert à hauteur de 1,5 millions d’euros, bonus compris. Contrat jusqu’en juin 2025.

Damien Da Silva très proche !

Enfin, tout récemment, le média de l’ouest évoquait la volonté du board nantais de recruter au poste de latéral gauche. Quentin Merlin blessé face à l’OL et absent 2 mois, ne reste que Charles Traoré, 31 ans et en fin de contrat en juin, pour occuper ce poste. Hakim Guenouche, 22 ans, qui fait les beaux jours de l’Austria Lustenau (D1 autrichienne), est pisté. Il sera libre en juin. En défense central, c’est Nicolas Pallois et son genou qui inquiètent Antoine Kombouaré. Blessé contre Vire, en Coupe de France, le géant chauve est sur le carreau (absent au moins un mois en raison d’une entorse) et Nantes ne dispose plus que de Jean-Charles Castelletto et Andrei Girotto pour sa charnière. Un renfort est donc espéré. Damien Da Silva (OL), est une pisté déjà évoquée ces derniers jours. Celle-ci a pris beaucoup plus d’ampleur ce vendredi. Selon nos informations, l’OL et le FC Nantes sont sur le point de trouver un accord pour l’ancien roc défensif du Stade Rennais qui n’a jamais réussi à s’imposer dans la cité rhodanienne.

Une réflexion pour Jeff-Reine Adelaïde, un refus poli pour Selim Amallah

Alors que, selon nos informations, le nom de Jeff-Reine Adélaïde a été évoqué. L’ancien Angevin, qui entre régulièrement en jeu (12 apparitions en jeu dont une titularisation), n’a absolument aucune envie de quitter l’OL d’autant que Laurent Blanc l’apprécie tout particulièrement et échange régulièrement avec lui. A suivre donc. Du côté de Selim Amallah, étincelant tout comme la sélection du Maroc lors du Mondial au Qatar, le FC Nantes était intéressé. Mais le milieu de 26 ans, dont la situation est gérée de manière incompréhensible au Standard, ne rejoindra pas Nantes. Selon nos informations, le club des bords de l’Erdre souhaite absolument des joueurs qui connaissent déjà la Ligue 1. Antoine Kombouaré ne voulant pas prendre de risque avec une éventuelle période d’adaptation cet hiver.

Malgré des négociations à l’arrêt, Blas, Lafont et Simon vont rester

Alors que les latéraux droit Fabio et Dennis Appiah viennent de quitter Nantes, l’avenir de Ludovic Blas et Alban Lafont, sans nul doute les joueurs les plus bankable du FCN, reste flou. Problème, ils arriveront tous les deux en fin de contrat en juin 2024. Et ils n’ont pour le moment nulle intention de parapher un nouveau contrat. Malgré un intérêt prononcé de Nice et Marseille, Blas, restera à Nantes cet hiver. Selon nos informations, le joueur veut disputer le barrage de Ligue Europa face à la Juventus et se laisser le choix de partir dans le club de son choix l’été prochain, lui qui sera alors à un an de la fin de son contrat sur le club 8 fois champion de France. Même son de cloche du côté de Moses Simon (contrat jusqu’en 2024), pour lequel les négociations sont à l’arrêt. En attendant, le FC Nantes ne compte laisser partir aucun de ces trois éléments lors de la fenêtre des transferts hivernale.