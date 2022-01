JT Foot Mercato : Newcastle passe à la vitesse supérieure pour son mercato

La suite après cette publicité

Kieran Trippier proche de signer à Newcastle

Selon Sky Sports, les Magpies et l'Atlético de Madrid se sont mis d'accord pour le départ de Kieran Trippier à Newcastle. Un montant de 14 millions d'euros a été nécessaire au club anglais pour finaliser la transaction. C'est donc un premier renfort de taille qui arrive à Newcastle. L'officialisation du transfert pourrait intervenir dans les prochaines heures. Le club espère plusieurs autres recrues lors de ce mercato hivernal. L'attaquant français Moussa Dembélé de l'Olympique Lyonnais, Pierre-Emerick Aubameyang écarté ces dernières semaines par Arsenal, le défenseur lillois Sven Botman et Samuel Umtiti, toujours en manque de temps de jeu du côté du FC Barcelone, font parties des joueurs pistés.

Chelsea garde un œil sur un jeune international français

Comme annoncé ce mercredi matin dans notre revue de presse, les champions d'Europe en titre espèrent s'attacher les services d'un certain Erling Haaland, à l'instar du Barça et du Real. Mais Chelsea reste très intéressé par le profil d'Aurélien Tchouaméni, et le mercato estival pourrait voir les Blues faire des offres aux dirigeants monégasques.

Deux jeunes français dans le viseur de grosses écuries européennes

L'AC Milan devrait rapidement passer à l'offensive pour Randal Kolo Muani cet hiver. Le jeune attaquant français réalise une belle saison sous les couleurs du FC Nantes, ce qui n'a pas laissé les Rossoneri indifférents. L'Olympique de Marseille et l'Eintracht Francfort étaient aussi intéressés par le joueur. Une offre milanaise pourrait intervenir dans les prochains jours.

Autre international Espoirs français, Dan-Axel Zagadou pourrait rejoindre Manchester United prochainement. Selon nos informations, les discussions auraient déjà entamés entre le représentant du joueur et les dirigeants anglais. L'intérêt de Ralf Rangnick pour Zagadou ne date pas d'hier puisque l'entraîneur mancunien a déjà tenté de signer le natif de Créteil, au RB Leipzig durant l'été 2017.