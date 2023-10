OM-AEK : Amine Harit exigeant malgré le premier succès en C3 cette saison

Vainqueur de l’AEK Athènes devant ses supporters de l’Orange Vélodrome (3-1), l’Olympique de Marseille a signé ce jeudi soir la première victoire de sa saison en Ligue Europa, et ce après deux matches nuls de rang. Trois points qui permettent aux hommes de Gennaro Gattuso d’occuper la première place du groupe B, en attendant la confrontation entre Brighton et l’Ajax Amsterdam (21h). Quelques instants après le coup de sifflet final, l’international marocain Amine Harit (26 ans) s’est présenté au micro de W9, tout comme Vitinha à celui de Canal +.

Et le moins que l’on puisse dire, l’auteur du deuxième but marseillais n’a pas explosé de joie, et a, au contraire, tenu à fixer les points d’amélioration de son équipe pour confirmer cette nouvelle dynamique : «il faut savoir gérer la pression. Dans un club comme Marseille, elle est là quotidiennement. Je suis content pour l’équipe et pour moi. On fait une très bonne première période, on maîtrise, on ne concède pas d’occasion. On peut en mettre un deuxième. Il faut travailler sur les entames de périodes. L’important, c’est les trois points avec une rencontre maîtrisée avant le match de dimanche.»