Ligue des Champions : Chelsea cherche son second souffle

Une lueur d’espoir dans la nuit londonienne. Tel est le bilan du dernier mercato hivernal de Chelsea, aussi critiqué que prometteur. En grande difficulté en championnat, les hommes de Graham Potter, neuvièmes avec 31 unités, traversent une crise profonde sur le plan sportif. Une nouvelle fois tenus en échec (1-1) sur la pelouse de West Ham, lors de la 23e journée de Premier League, les Blues n’y arrivent pas. Avec une seule petite victoire sur les huit derniers matches toutes compétitions confondues et désormais à neuf longueurs de Newcastle, 4e et dernier qualifié virtuel pour la C1, la formation londonienne inquiète. Pourtant, avant de croiser le fer avec le Borussia Dortmund, ce mercredi à 21 heures, certains signaux positifs peuvent être avancés.

Un mercato hivernal XXL pour se relancer !

À l’occasion du huitième de finale aller de Ligue des Champions, au Signal Iduna Park, Chelsea pourra en effet compter sur ses nombreux renforts. Résultat d’un mercato hivernal étourdissant où les Blues ont multiplié investissements colossaux et contrats à très longue durée. Dans cette optique, Joao Felix, Mykhailo Mudryk, Enzo Fernandez, Benoît Badiashile, Noni Madueke ou encore Malo Gusto, attendu l’été prochain, ont rallié Londres, cet hiver, pour un montant total dépassant les 300 millions d’euros… Une activité XXL sur le marché des transferts n’empêchant pas le club présidé par Todd Boehly de traîner son spleen sur les pelouses anglaises.

Balayé par Manchester City (0-4) lors du troisième tour de la Coupe Anglaise, Chelsea ne s’est, depuis, offert qu’une timide victoire contre Crystal Palace (1-0). Pire encore, les Blues ne peuvent se targuer que de quatre petits buts depuis le début de l’année 2023. Un bilan accablant pour une équipe qui dépense sans compter. «Cela semble plus long que cela. Cinq mois très difficiles, je dirais. J’ai beaucoup appris sur le club, beaucoup sur les gens ici, tout le personnel de Cobham», reconnaissait, en ce sens, Graham Potter au moment de faire le bilan de ses premiers mois sur le banc des Londoniens. Des propos rapportés par BT Sports confirmant les difficultés actuellement traversées par le club.

Des recrues déjà performantes…

Au cœur d’une saison galère, Chelsea conserve, malgré tout, des ambitions européennes. Premiers du groupe E devant l’AC Milan, le RB Salzbourg et le Dinamo Zagreb, les Blues auront désormais l’occasion de se refaire une santé face aux Marsupiaux. Portés par le percutant Mykhailo Mudryk sans parler du vent de fraîcheur apporté par le jeune Noni Madueke, les Londoniens peuvent, par ailleurs, s’appuyer sur la classe d’un Joao Felix, libéré depuis son départ de l’Atlético de Madrid. Rassuré également par l’apport d’Enzo Fernandez, champion du monde 2022 avec l’Argentine, dans l’entrejeu, Chelsea s’avance donc avec plusieurs arguments. Sans parler des cadres tels que Thiago Silva ou encore des récents retours de Reece James et Ben Chilwell, Graham Potter veut, lui aussi, s’appuyer sur la créativité et le sang neuf des nouvelles recrues.

«Nous sommes vraiment contents de lui et de la façon dont il s’est installé. Il a un bon partenariat avec Thiago. Il nous donne de l’équilibre… et sa gamme de passes, son calme et sa prise de décision sont vraiment bons. Il apprend encore, son apprentissage n’est pas fini. C’est excitant pour nous. Il a déjà montré un très bon niveau. Notre travail consiste simplement à continuer à l’aider à s’améliorer afin qu’il puisse tirer le meilleur parti de sa qualité, car il possède tous les attributs dont vous avez besoin pour être un très bon défenseur», affirmait, en ce sens, le technicien anglais au sujet de Badiashile. Si l’ancien pilier de la défense monégasque, sacrifié de la liste pour les phases finales, ne pourra pas prendre part à la rencontre face à Dortmund, Chelsea pourra cependant compter sur Joao Felix, buteur face aux Hammers sur une superbe ouverture de… Fernandez.

«Généralement, je pense que le faire jouer dans l’axe lui donne la possibilité de bouger des deux côtés, ce qui, je pense, lui est favorable. Il a la qualité pour jouer au centre, à gauche ou à droite, cela dépend simplement du reste de l’équipe. Il est vraiment doué pour trouver de l’espace. Il possède donc un ensemble unique de compétences». Avec le déplacement à Dortmund en huitième de finale aller de la Ligue des champions, mercredi, les Londoniens joueront, quoi qu’il en soit, ce qui sera, paradoxalement, peut-être leur meilleure chance d’être en Ligue des Champions la saison prochaine. Si les probabilités d’une telle issue restent considérablement faibles au regard du niveau affiché par les Blues, nul doute que la formation londonienne devra s’appuyer sur ses récentes recrues pour continuer d’y croire…