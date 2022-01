La promesse de Ralf Rangnick à Paul Pogba, la presse catalane se lâche sur Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Rangnick est résigné pour Pogba mais…

En Angleterre, ça jouait hier soir en Premier League à l'occasion de la 24e journée. Les Blues de Chelsea se déplaçaient sur la pelouse de Brighton mais les hommes de Thomas Tuchel se sont encore pris les pieds dans le tapis en concédant un match nul (1-1). Pour The Times, «Chelsea s'effondre à nouveau.» Les Londoniens patinent à la 3e place du classement, à un point de Liverpool alors que les Seagulls réalisent la bonne opération et pointent en 9e position. Mais ce qui fait l'actualité ce matin dans le royaume de Sa Majesté c'est du mercato et notamment celui d'un Français : Paul Pogba. Le milieu de terrain va enfin faire son retour sur les terrains après une blessure à la cuisse droite avec l'équipe de France en novembre dernier. Une nouvelle qui a ravi son entraîneur Ralf Rangnick, qui souhaite compter sur lui jusqu'à la fin de la saison malgré sa situation contractuelle. Et comme le rapporte le Daily Mirror, l'Allemand va même aider la Pioche ! «Ralf Rangnick a confirmé que Paul Pogba quittait Manchester United et a déclaré qu'il allait le faire jouer pour qu'il puisse obtenir son transfert de rêve au Real Madrid», écrit le tabloïd. Pour le Manchester Evening News, «Rangnick met Pogba en vitrine» pour les autres clubs. Le Français voudra montrer durant cette deuxième partie de saison qu'il vaut la peine qu'on lui donne un contrat en juin prochain. Le Daily Star s'en amuse même et titre que «Rangnick est quelqu'un de vrai !» A Pogba de montrer qu'il a encore le niveau désormais. Enfin pour être complet sur l'actualité du foot anglais, The Sun indique qu'Everton a Wayne Rooney dans son viseur pour remplacer Rafael Benitez. José Mourinho a été sondé mais le Special One s'est dit être attaché à la Roma pour le moment… La quête continue pour les Toffees !

Ras le bol en Catalogne du cas Dembélé

En Espagne le dossier du moment, celui qui crispe tout le FC Barcelone : l'avenir d'Ousmane Dembélé ! Son agent a fait une sortie remarquée et cela ne passe pas du tout en Catalogne ! Pour Sport, «trop, c'est trop !» «Le Barça en a assez de Dembélé et prendra une décision sur son avenir immédiat aujourd'hui, écrit le quotidien local. Trois options sont envisagées : qu'il continue à jouer, qu'il aille dans les tribunes ou qu'il parte sur un transfert ou sur un transfert libre.» Pourtant, le journal assure que «Dembélé a dit à Xavi qu'il voulait rester à Barcelone mais son agent a rajouté de l'huile sur le feu», juge encore le média. De son côté, Mundo Deportivo évoque des tensions entre le Barça et Dembélé ! Les deux journaux l'assurent, une décision sera prise aujourd'hui.

Dybala, retour gagnant

De l'autre côté des Alpes, il y avait des matches hier soir et notamment la Juventus contre la Sampdoria dans le cadre des 8es de final de la Coupe d'Italie. Si la Lazio l'a emporté (1-0) contre l'Udinese, la Vieille Dame n'a fait qu'une bouchée de la Samp' (4-1). Une victoire qui fait du bien dans les rangs turinois avec en point d'orgue le but de Paulo Dybala ! Entrée en jeu, l'Argentin a rapidement fait la différence et pour La Gazzetta dello Sport c'est «que de Joya» ! Et grâce à lui «la Juve vole en quart.» Tuttosport aussi s'en amuse et titre qu'«il y a de la Joya pour tout le monde» ! Alors que ça se tend entre les dirigeants bianconeri et le joueur concernant une prolongation de contrat, celui-ci a répondu de la meilleure des manières : sur le terrain ! Et pour le Corriere dello Sport, «il retrouve le sourire» ! De bon augure pour la suite de la saison…