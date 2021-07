Manchester United doit vendre s’il veut recruter Kieran Trippier

Manchester United a annoncé mardi avoir conclu un accord de principe avec le Real Madrid pour le transfert de Raphaël Varane (28 ans). Le coût de l’arrivée de l'international Français est estimé à environ 50 M€, il devrait s’engager pour quatre ans, plus une en option. Mais les Red Devils n’en ont pas fini avec leur mercato, et veulent encore recruter en défense. Ole Gunnar Solskjaer aimerait bien faire venir Kieran Trippier (30 ans). L'international Anglais, finaliste de l’Euro 2020, est sous contrat jusqu’en 2023 à l’Atlético de Madrid, avec qui il a été sacré champion d’Espagne la saison dernière.

La suite après cette publicité

Mais Manchester United a déjà beaucoup dépensé cet été, les arrivées de Sancho et Varane cumulées ayant coûté environ 135 M€. Comme l’indique The Telegraph, le club anglais doit vendre avant de pouvoir enregistrer de nouvelles arrivées. Après le recrutement de Varane, Eric Bailly (27 ans) pourrait avoir des envies d’ailleurs. Le cas de Paul Pogba (28 ans), en fin de contrat l’année prochaine, est aussi à éclaircir et le PSG est sur le coup. Enfin Axel Tuanzebe, Brandon Williams, Diogo Dalot, Andreas Pereira et Facundo Pellestri pourraient eux aussi quitter le club, dans le cadre de prêts ou de transferts définitifs