PL : Tottenham se relance, Leicester craque, Brentford s'offre West Ham sur le fil

La Premier League reprenait ses droits ce dimanche pour la suite de la 7e journée. Battu 3-0 par Arsenal dans le derby l'an dernier, Tottenham (12e) retrouvait Aston Villa (8e) avec la volonté de réagir. Les Villans de leur côté restaient sur un joli succès 1-0 contre Manchester United. Le contrôle de la rencontre était pris par les Spurs et même si le rythme n'était pas exceptionnel lors des premières minutes, Harry Kane se procurait une jolie occasion (25e). Dans la foulée, Heung-Min Son trouvait Pierre-Emile Hojbjerg qui logeait une jolie frappe sur la droite du but d'Emiliano Martinez (1-0, 27e). Mené, Aston Villa poussait pour revenir, mais John McGinn voyait sa reprise passer à droite du but (44e).

Au retour des vestiaires, Tottenham reprenait le chemin du but adverse à l'image de cette tentative d'Heung-min Son (61e). Aston Villa ne perdait pas le fil pour autant et sur un joli mouvement collectif, Matt Target positionné côté droit transmettait vers le premier poteau pour Ollie Watkins qui égalisait (1-1, 68e). La réaction des Spurs était immédiate avec Lucas Moura qui venait valider un gros travail d'Heung-min Son et redonnait l'avantage aux siens (2-1, 72e). Tottenham a su tenir son avantage jusqu'au bout et grimpe à la 8e place. Aston Villa glisse à la dixième place suite à cette défaite 2-1.

Leicester craque, Yoane Wissa assomme West Ham

Avec seulement un point acquis sur les trois derniers matches, Leicester (13e) marquait le pas au moment de défier Crystal Palace (15e). Les Foxes voulaient relever la tête et réagir, mais ce sont les Eagles qui frappaient les premiers via Wilfried Zaha (13e). Pour autant, Leicester montait doucement en puissance et Kelechi Iheanacho trouvait la faille (1-0, 31e). Le Nigérian était imité dans la foulée par Jamie Vardy qui doublait la mise (2-0, 37e). Revenu des vestiaires fort de cet avantage, les Foxes baissaient cependant le pied et le Français Michael Olise réduisait le score (2-1, 61e). L'équipe de Patrick Vieira parvenait même à égaliser grâce au Ghanéen Jeffrey Schlupp (2-2, 72e). Finalement, le score en restait-là. Ce match nul 2-2 n'arrange finalement personne. Leicester est 13e tandis que Crystal Palace grimpe à la 14e place.

Enfin, West Ham (7e) avait une occasion en or pour monter sur le podium. Pour cela, l'équipe de David Moyes devait se défaire du promu Brentford (10e). Et rapidement, les Bees ont multiplié les tentatives puisque Bryan Mbeumo (3e et 4e) puis Ivan Toney (11e) alertaient Lukasz Fabianski. Finalement, le gardien polonais craquait face à Bryan Mbeumo qui logeait le ballon sur la gauche du but (1-0, 20e). Maîtrisant par la suite son adversaire, Brentford a bien maintenu une équipe de West Ham très inoffensive. Finalement, la solution arrivait dans les dernières minutes avec un but de Jarrod Bowen (1-1, 80e). Alors qu'on pensait voir un match nul, l'entrant Yoane Wissa punissait West Ham suite à un coup franc mal repoussé et arrachait la victoire (2-1, 90e +4). Avec cette victoire 2-1, Brentford grimpe à la 7e place tandis que West Ham est désormais neuvième.

Les matches de l'après-midi

Crystal Palace 2-2 Leicester : Michael Olise (62e) et Jeffrey Schlupp (72e) pour Crystal Palace; Kelechi Iheanacho (31e) et Jamie Vardy (37e) pour Leicester

Tottenham 2-1 Aston Villa : Pierre-Emile Hojbjerg (27e) et Lucas Moura (72e) pour Tottenham; Ollie Watkins (68e) pour Aston Villa

West Ham 1-2 Brentford : Jarrod Bowen (80e) pour West Ham; Bryan Mbeumo (20e) et Yoane Wissa (90e +4) pour Brentford

Le classement de la Premier League

Le classement des buteurs de la Premier League