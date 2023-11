Mercato : la folle idée du PSG pour remplacer Warren Zaïre-Emery

La vie sans Warren Zaïre-Emery. Voilà ce qui attend le Paris Saint-Germain pour les prochaines semaines. Convoqué par Didier Deschamps pour honorer sa première sélection avec l’équipe de France lors de cette trêve internationale, le jeune milieu de terrain parisien de 17 ans pensait vivre des débuts idylliques… avant un tacle appuyé d’un joueur de Gibraltar, samedi soir. Auteur de son premier but sous le maillot tricolore, le natif de Montreuil cédait finalement sa place quelques secondes plus tard, victime d’une grosse entorse sur l’action. Remplacé par Youssouf Fofana à la 20e minute de jeu, le Titi parisien manquera d’ailleurs, à minima, un mois et demi de compétition avec les champions de France en titre.

La suite après cette publicité

Un gros coup dur pour Luis Enrique, désormais contraint de trouver la bonne formule pour remplacer celui qui a parcouru 45,8 kilomètres sur les quatre premières rencontres européennes, soit le plus haut total de l’effectif. Dans cette optique, nous vous exposions, durant le week-end, les différentes options possibles pour l’ancien sélectionneur de la Roja. À ce titre et au-delà des considérations tactiques, Fabian Ruiz (27 ans) apparaît, sur la forme récente, comme le remplaçant logique avec Manuel Ugarte et Vitinha. Pour autant, si l’ancien coach du FC Barcelone - qui ne se dit pas inquiet en privé - peut, aujourd’hui, s’appuyer sur un réservoir conséquent pour aborder relativement sereinement les prochaines semaines décisives des Rouge et Bleu (Monaco, Newcastle, Dortmund, Lille), une autre solution, plus inattendue, pourrait également voir le jour.

À lire

PSG : un nouveau projet à un milliard d’euros !

Warren Zaïre-Emery en passe de bouleverser les plans du PSG !

Excepté Fabian Ruiz, Kang-In Lee, Carlos Soler, Danilo Pereira ou les jeunes Cher Ndour et Ethan Mbappé pour combler ce vide, l’Espagnol de 53 ans dispose, possiblement, d’une autre option. Dans son édition du jour, L’Equipe avance ainsi que Luis Enrique pourrait envisager de replacer Danilo Pereira dans l’axe de la défense parisienne, aux côtés d’un certain Milan Skriniar. Un ajustement qui lui permettrait alors de faire remonter Marquinhos d’un cran, comme l’avait fait Thomas Tuchel à son époque. Si l’actuel capitaine du PSG n’a jamais été véritablement convaincu par ce positionnement et ne dispose clairement pas des mêmes aptitudes physiques que WZE, l’idée de voir le Brésilien dans un rôle de milieu défensif n’est pas à exclure. Plus encore, l’actuel leader de Ligue 1, décimé par cette blessure importante, pourrait décider de revoir ses plans pour le prochain mercato hivernal…

La suite après cette publicité

Le quotidien français ajoute, en ce sens, que les hautes sphères parisiennes, d’ores et déjà déterminées à l’idée d’enrôler un joueur à vocation défensive, penseraient aussi à se renforcer au milieu de terrain l’hiver prochain. Avant cela et sans le chouchou du Parc des Princes, il faudra gérer au mieux les différentes confrontations en Ligue 1 (déplacement au Havre le 3 décembre ou encore les réceptions de Nantes et Metz le 9 et 20 décembre) et assurer une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions (le PSG est actuellement 2e du groupe F avec six unités). Des solutions internes au mercato hivernal en passant par de possibles innovations tactiques, une chose est sûre, l’absence prolongée de Warren Zaïre-Emery risque bien de totalement bouleverser les plans du Paris Saint-Germain. Une déconvenue qui pourrait, par ailleurs, confirmer l’aspect vital de ce dernier dans le collectif parisien…