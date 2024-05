Serie A : le jeu des chaises musicales sur les bancs

La saison s’achève ce week-end en Serie A, et le mercato estival approche à grands pas (1er juillet). Les entraîneurs seront, comme à l’accoutumée, très convoités, surtout les techniciens italiens. En effet, cet été, le jeu des chaises musicales risque de s’installer chez les cadors du championnat transalpin. Si l’Inter Milan, qui a remporté son 20e Scudetto, devrait garder Simone Inzaghi sur son banc, tout comme les deux clubs de Rome avec Igor Tudor (Lazio) et Daniele De Rossi (AS Roma), chez les autres, du mouvement est attendu. À commencer par la Juventus Turin.

La Vieille Dame a limogé avec effet immédiat Massimiliano Allegri, mais semble avoir déjà trouvé son successeur. Comme nous vous le révélions en exclusivité, les Bianconeri ont proposé un contrat de trois ans à Thiago Motta, l’actuel entraîneur de Bologne. Le technicien italien n’a pas encore pris de décision pour son avenir, même si son président pousse pour qu’il reste chez les émiliens. Bologne cherche donc un entraîneur au cas où l’ancien joueur du PSG plierait bagage, et semble avoir jeté son dévolu sur Roberto De Zerbi, libre de tout contrat après son départ de Brighton, assure La Repubblica. L’entraîneur italien est très apprécié par le président des Rossoblù, Joey Saputo. Cependant, rien ne semble acté concernant De Zerbi, qui sème le doute sur son avenir. L’autre cible envisagée par les dirigeants de Bologne mène à Vincenzo Italiano, qui va quitter la Fiorentina après trois années passées au club de Florence.

Quid de Stefano Pioli et Gian Piero Gasperini ?

La Viola suit cette tendance de changement, et doit elle aussi trouver un successeur à Vincenzo Italiano, qui s’était déjà entendu avec ses dirigeants avec le club en fin de saison. Il peut d’ailleurs finir sur une bonne note, avec la finale de la Conférence League face à l’Olympiakos. Alberto Aquilani, entraîneur de Pise en Serie B, et Raffaele Palladino, coach de Monza, mais dont son contrat prend fin cet été, sont les deux dossiers étudiés. Le premier a les faveurs du propriétaire de la Fiorentina, Rocco Commisso, qui le veut depuis longtemps, rappelle La Repubblica. Autre club impliqué dans la valse des entraîneurs, l’AC Milan. Les Rossoneri, dauphins de l’Inter cette saison, multiplient les pistes pour succéder à Stefano Pioli, dont le départ n’est pas officiel mais très attendu. Pour le remplacer, le conseiller sportif Zlatan Ibrahimovic a d’abord coché le nom de Mark van Bommel comme nous vous le révélions il y a quelques semaines, mais la priorité se nomme Paulo Fonseca, l’actuel entraîneur du LOSC. Le Portugais, ancien coach de l’AS Roma, arrive en fin de contrat et n’a toujours pas pris de décision sur son avenir, comme nous vous l’annoncions.

Poussé vers la sortie, Stefano Pioli a néanmoins toujours la cote en Serie A, puisque Naples est intéressé pour l’installer sur le banc. La Repubblica indique même qu’un accord existe entre les deux parties, autour d’un contrat de deux ans, plus une année en option. En revanche, les Partenopei espèrent toujours convaincre Gian Piero Gasperini, le technicien de l’Atalanta Bergame. Une réunion est prévue entre le coach de 66 ans et ses dirigeants après la finale de Ligue Europa, mais un départ semble peu probable, toujours selon le média transalpin. La valse des entraîneurs concerne aussi le Torino, neuvième de Serie A, dont les ambitions sont européennes la saison prochaine. Pour atteindre cet objectif, le Toro va se séparer d’Ivan Juric, considéré comme le fils spirituel de Gasperini, en fin de contrat cet été, et dont les relations avec ses dirigeants sont tendues. Nice et Rennes sont à l’affût pour le récupérer, comme annoncé en exclusivité. Les noms de Paolo Vanoli, proche de retrouver l’élite avec Venise, et de Gennaro Gattuso sont évoqués pour le remplacer, même si le premier cité semble tenir la corde. Avec tous ces changements, les bancs de l’Italie vont connaître un gros bouleversement cet été.