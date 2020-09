OM : André Villas-Boas joue la montre pour l'arrivée d'un n° 9 mais...

La suite après cette publicité

Pour la deuxième fois en l'espace de quelques jours, Maxime Lopez démarrait une rencontre au poste de faux n° 9. Face au Paris SG (0-1) puis contre l'AS Saint-Étienne (0-2), le milieu de terrain a dû occuper cette position inhabituelle, faute de solutions de rechange sur le banc de l'Olympique de Marseille.

Si Kostas Mitroglou et Valère Germain sont toujours là, André Villas-Boas ne semble pas compter sur eux, considérant Dario Benedetto comme son seul véritable attaquant axial de référence et le jeune Marley Aké, remuant contre les Verts, comme une option ponctuelle. Une limite inquiétante, au regard de la prestation face aux Verts et, surtout, dans la perspective de la Ligue des Champions.

La peur de l'échec ?

Pourtant, le technicien portugais, qui a balayé la rumeur Emmanuel Dennis (22 ans, FC Bruges), ne semble pas s'en faire. «On attend un peu, je vous avais dit : on cherche mais on n'est pas trop pressé», a-t-il lâché, indiquant que le renfort désiré n'arriverait peut-être pas d'ici le 5 octobre. «Je vous le dis sincèrement, cela peut être dans cette fenêtre de transferts ou la prochaine».

Un discours qui ressemble à celui tenu par son Head of Football Pablo Longoria il y a quelques jours sur le site officiel du club. «Si on ne trouve pas le joueur opportun, ce n’est pas une nécessité vitale de faire un attaquant», expliquait-il. Les faits lui donnent tort, pour l'instant. Avec une enveloppe gonflée par Frank McCourt, les deux hommes ont une petite marge de manœuvre sur la fin du marché. Mais, après avoir raté Darwin Nuñez (21 ans, parti à Benfica), ils ne veulent pas se tromper. Au risque de n'accueillir personne ?