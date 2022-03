Premier League : Chelsea s'impose sur le fil contre Newcastle, West Ham dans le Top 5, Everton au bord du précipice

La Premier League offrait de belles affiches ce dimanche à l'image du choc entre Chelsea et Newcastle. La suite de cette 29e journée opposait donc le troisième et le quatorzième. Les Blues voulaient reprendre leurs distances sur la concurrence et confirmer leur place sur le podium tandis que les Magpies voulaient prendre encore plus leurs distances avec la zone rouge. Cela démarrait bien avec une première frappe de N'Golo Kanté (2e) et Chelsea étouffait son adversaire. Pour autant, Newcastle défendait bien et il fallait attendre la demi-heure de jeu pour que Mason Mount s'illustre en trouvant le petit filet gauche de Martin Dubravka (31e). Newcastle répondait de la tête grâce à Dan Burn (34e) et Miguel Almiron d'une reprise aurait pu ouvrir le score sans la vigilance d'Édouard Mendy (45e +2). Dos à dos, les deux équipes accéléraient en seconde période.

Usant de la verticalité, les joueurs de Newcastle essayaient de punir Chelsea, mais Jacob Murphy n'obtenait pas de penalty suite à un accrochage avec Trevoh Chalobah (56e). Une autre situation litigieuse avait lieu dans l'autre surface, mais Timo Werner - accroché par Martin Dubravka - était signalé hors-jeu (62e). Suite à cela, le rythme retombait et Chelsea ne savait pas comment trouver la faille. Kai Havertz tentait une tête décroisée, mais Martin Dubravka tenait bon (76e). Dans les toutes dernières minutes, l'Allemand parfaitement trouvé dans la surface par Jorginho se fendait d'un sublime enchaînement pour finalement marquer (1-0, 89e). Avec cette victoire 1-0, Chelsea conforte sa troisième place et prend neuf points d'avance sur Manchester United (4e) et onze points sur West Ham (5e) et Arsenal (6e).

West Ham solide cinquième, Everton s'enfonce vers la Championship

West Ham (6e) pouvait en cas de victoire revenir à hauteur d'Arsenal (5e) tandis qu'Aston Villa (9e) pouvait s'affirmer dans le top 10. Alors que Lucas Digne a vite été touché et sorti sur blessure (9e). Le premier acte a été assez équilibré entre deux équipes qui avaient du mal dans le dernier geste. Après un premier acte nul et vierge, Danny Ings passait proche de trouvait la faille pour les Villans peu avant l'heure de jeu (57e). Finalement, les Hammers ont gagné 2-1 avec des buts en fin de match d'Andrey Yarmolenko (70e) et Pablo Fornals (82e) sur des services de Saïd Benrahma. Le but de Jacob Ramsey en fin de match (90e) n'a rien changé. West Ham double Arsenal et prend la cinquième place.

Toujours en course pour les places européennes, Wolverhampton (8e) se déplaçait sur la pelouse d'Everton (17e). Les joueurs de Bruno Lage affrontaient une équipe des Toffees en souffrance avec quatre défaites sur les cinq derniers matches. Les joueurs de Frank Lampard voulaient de leur côté s'éloigner de la zone rouge. Très vite, Richarlison se distinguait d'une jolie frappe, mais José Sa détournait en corner (6e). Le portier portugais se distinguait de nouveau juste après sur une frappe de Demarai Gray (21e). Gênés, les Wolves tenaient bon jusqu'à la pause pour mieux piquer au retour des vestiaires avec un but de Conor Coady d'un coup de casque rageur (1-0, 49e). Raul Jimenez passait ensuite proche de doubler la mise (53e), mais Everton répondait avec une tête de Richarlison sur le poteau (56e). Richarlison se procurait deux nouvelles occasions (72e et 73e), mais le cauchemar se poursuivait avec l'exclusion de Jonjoe Kenny (78e). Finalement, Wolverhampton domine Everton (1-0) et prend la septième place. Premier non relégable, Everton est à hauteur de la zone rouge.

Leeds au finish, Watford se donne de l'air

En souffrance sur les dernières semaines avec 7 défaites et 1 nul sur les 8 derniers matches, Leeds United (16e) voulait se rassurer face à la lanterne rouge Norwich City (20e). Pourtant, les Canaries montraient de belles choses avec un pressing intense qui perturbait la relance adverse. Mais très vite, les Peacocks ont profité des erreurs adverses. Sur une longue ouverture mal dégagée par la défense de Norwich et Ozan Kabak, Rodrigo Moreno s'arrachait dans l'axe et déclenchait un tir puissant qui terminait au fond des filets (1-0, 14e). Mieux suite à ce fait de jeu, les Whites poussaient avec une frappe sur la barre transversale de Raphinha (30e) et deux possibilités de Pascal Struijk coup sur coup (31e et 32e). En seconde période, Leeds poussait pour se mettre à l'abri, mais le but de Daniel James était refusé (52e) et Raphinha trouvait la barre transversale une nouvelle fois (85e). Finalement, Norwich égalisait via Kenny McLean (1-1, 90e +1). Alors qu'on pensait à une mauvaise opération des Peacocks, Joe Gelhardt (90e +4) allait arracher une victoire précieuse (2-1, 90e +5). Les Whites prennent quatre points d'avance sur la zone rouge tandis que Norwich City reste lanterne rouge.

Quasiment maintenu, Southampton (10e) recevait une équipe de Watford (19e) qui voulait se relancer dans la course au maintien. Les Hornets ont vite piqué. Profitant d'une mauvaise passe en retrait de Mohammed Salisu, Cucho Hernandez récupérait le ballon et s'arrachait pour conclure d'une frappe en bout de course après avoir crocheté le gardien sur la gauche (1-0, 14e). En pleine forme actuellement, l'attaquant colombien faisait de nouveau très mal sur un joli centre de Juraj Kucka vers la droite de la surface. Sa reprise croisée ne laissait pas la moindre chance à Fraser Forster (2-0, 34e). Alors que Southampton était en souffrance, James Ward-Prowse bottait un bon coup franc sur la droite vers le second poteau et Mohamed Elyounoussi réduisait la marque (2-1, 45e +1). Après une seconde période plus fermée, Watford glane une belle victoire et revient à la hauteur d'Everton (17e). Les Hornets sont proches de sortir de la zone rouge.

Les matches de l'après-midi