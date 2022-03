JT Foot Mercato : le retour d'Harry Kane au sommet de son art

La suite après cette publicité

Harry Kane grimpe au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la Premier League

Il lui a fallu 8 journées de Premier League pour trouver le chemin des filets, aujourd'hui les choses vont beaucoup mieux pour Harry Kane qui a retrouvé son efficacité. Buteur 5 fois lors des 4 dernières journées de championnat, le numéro 10 des Spurs en est désormais à 20 buts toutes compétitions confondues cette saison, et c'est loin d'être fini. Avec son doublé ce lundi face à Everton (5-0), l'attaquant anglais est entré dans l'histoire de la Premier League et a dépassé Thierry Henry au classement des buteurs les plus prolifiques de l'histoire du championnat anglais. Avec 176 réalisations, il n'est qu'à une petite unité de Frank Lampard et du Top 5.

Deux clubs se positionnent sur Riyad Mahrez

En effet, selon nos informations, deux clubs travaillent pour s'attacher les services de Riyad Mahrez, depuis plusieurs semaines. Il y a d'abord le PSG, qui l'avait déjà approché l'an passé. L'intérêt du club français existe toujours et le fait que l'Algérien soit en fin de contrat en 2023 rend l'opération abordable l'été prochain. L'autre club n'est autre que le champion d'Europe en titre Chelsea. Même si avec l'actualité, les Blues mettent en pause leurs recherches, le club londonien cible des milieux offensifs avec plus d'efficacité, à l'instar de Riyad Mahrez donc...

Ángel Di María chercherait à quitter le Paris Saint-Germain

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Ángel Di María serait partant pour prolonger avec le Paris Saint-Germain. Mais le board du PSG ne serait pas de cet avis. Récemment, on vous affirmait dans nos colonnes que les Parisiens voulaient se séparer de lui afin d'enrôler une nouvelle star et faire peau neuve. D'après El Nacional, l'agence qui gère les intérêts de Di María lui aurait trouvé plusieurs points de chute. L'Argentin a été proposé à la Juventus, l'Atlético et le Barça. Si Xavi aurait dit non, les deux autres réfléchiraient sérieusement à l'engager à l'issue de son contrat avec Paris.