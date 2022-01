Chelsea : le retour contrasté de Romelu Lukaku

La suite après cette publicité

Chelsea n'a pas seulement remporté la première manche de la demi-finale de League Cup face à Tottenham hier (2-0), c'était aussi l'heure du rachat pour Romelu Lukaku. Ecarté contre Liverpool après ses déclarations contre Thomas Tuchel la semaine dernière, le Belge effectuait son grand retour, non sans avoir été sanctionné d'une très lourde amende de 500 000 €. La paix des braves a eu lieu et même si ce retour ne fut pas brillant sur le terrain, c'est un déjà un premier pas vers la rédemption.

«Il a été fort et surtout impliqué, affirmait Tuchel après la rencontre. Il a fait preuve d'un énorme engagement dans notre travail défensif. Avec son jeu de corps, il a toujours été dangereux.» Titulaire à la pointe de l'attaque, le Belge s'est en effet dépensé sans compter mais il a sans doute manqué de rythme et de confiance au moment de finir les actions. Ses deux échecs face au but peuvent en témoigner. Il y a notamment eu cette tête en première période (41e), où il aurait sans doute dû faire mieux.

Bien accueilli par Stamford Bridge

Selon son entraîneur, l'important est surtout d'être revenu avec le groupe et face à son public. «Je sais qu'il peut gérer la pression et l'adversité. Il semblait être détendu après que la décision a été prise lorsque nous avions terminé nos discussions. Je me doutais qu'il ferait une performance comme celle-là.» Les supporters de Stamford Bridge lui ont semble-t-il pardonné ses récentes déclarations, lui offrant un accueil plutôt chaleureux. Lukaku n'a pas manqué de leur rendre en les saluant à la fin du match.

Les fans des Spurs ont quant à eux été plus chambreurs, lançant dès le début de la soirée des « Romelu Lukaku, he's Inter Milan ». Cela n'a pas eu l'air de déranger le Belge de 28 ans, plus occupé à essayer de toucher le ballon (seulement 4 après 30 minutes de jeu) puisque la connexion avec Havertz, Mount ou encore Ziyech a mis du temps à se mettre en place. C'est d'ailleurs grâce à un centre du Marocain qu'il a manqué sa tête, sa plus belle situation du match. Pour l'efficacité, on repassera, mais le premier pas est fait.