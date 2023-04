Newcastle : le pari gagnant d’Eddie Howe et de l’Arabie saoudite

La suite après cette publicité

20 minutes en enfer pour Tottenham, 20 minutes au paradis pour Newcastle ! Ce dimanche 23 avril 2023, Newcastle a réalisé un coup de maître en Premier League en giflant Tottenham (6-1) avec notamment un avantage de 5-0 après 20 minutes de jeu. Une prestation de grande classe pour Eddie Howe et ses hommes qui sont remontés à la troisième place de Premier League et ont creusé l’écart avec les Spurs. Ainsi, Newcastle affiche six points d’avance sur Tottenham à six journées de la fin et alors que les Magpies ont encore un match de retard. De plus, la différence (+29 pour Newcastle et +7 pour Tottenham) est largement favorable aux Toons. De lanterne rouge à une qualification en Ligue des Champions, ce succès porte le sceau d’un homme : Eddie Howe.

Arrivé en pompier de service en novembre 2021, Eddie Howe avait fait forte impression dès son entretien où il avait su identifier les défauts et axes de progression de son équipe. Cela a mis du temps, mais petit à petit le jeune coach anglais a su mettre en place une dynamique et une équipe rôdée pour obtenir un maintien tranquille. Passé de lanterne rouge à onzième, le Newcastle d’Eddie Howe avait fait forte impression dans le sprint final et nul doute que la saison 2022/2023 allait être scrutée avec davantage d’exigence. Pourtant, la volonté de Newcastle n’était pas de mettre la charrue avant les bœufs et un top 10 était exigé par la direction des Magpies. En laissant Eddie Howe poursuivre son travail et en lui apportant les renforts nécessaires, le club anglais a pourtant été récompensé en obtenant bien mieux.

À lire

Vidéo : Twitter détruit Hugo Lloris après sa disasterclass

Surfer sur la fin de saison dernière

Bénéficiant d’investissements importants avec 136 millions d’euros cet été pour lever l’option d’achat de Matt Targett, mais surtout attirer Alexander Isak (Real Sociedad), Sven Botman (Lille) et Nick Pope (Burnley), Newcastle a préféré miser sur du qualitatif avec des éléments capables de compenser les postes faibles de son effectif. Néanmoins, la structure est restée la même avec un 4-3-3 solide et une assise défensive de qualité (25 buts concédés, 1re défense de Premier League). Pour autant, il ne faut pas être réducteur puisque le club anglais a aussi inscrit 54 buts et dispose de la 5e attaque de Premier League à égalité avec Brighton). Alors que Nick Pope réalise une saison extraordinaire dans les cages avec 13 clean-sheets en 31 matches et a su apporter une amélioration par rapport à Martin Dubravka, la défense a peu bougé. Homme clef de l’équipe dans son couloir droit, Kieran Trippier continue d’amener sa vivacité offensivement (6 offrandes) tout en rassurant sur le plan défensif.

La suite après cette publicité

Revenu à un excellent niveau, Fabian Schär a su confirmer et grandir avec l’équipe par ses résultats. La grosse nouveauté vient d’une autre recrue Sven Botman qui a su directement se mettre au niveau de ses coéquipiers et a même déporté dans le couloir gauche Dan Burn dont l’arrivée l’hiver dernier avait été précieuse en vue du maintien. Avec un tel "back-four", Newcastle peut ainsi déployer son jeu avec davantage de sérénité. Dans l’entrejeu, Bruno Guimarães a su confirmer ses premiers mois réussis et est devenu une référence à son poste en Premier League quand Sean Longstaff, Joe Willock et Joelinton alternent au cœur du jeu. Vite catégorisé comme une erreur de casting, le dernier cité est l’une des grosses réussites d’Eddie Howe puisqu’il rend davantage de service à son équipe un cran plus bas. Devant, il y a du choix également. Si Joelinton peut apporter un cran plus haut, Allan Saint-Maximin propose un profil de dynamiteur (1 but, 5 offrandes), Miguel Almiron a marché sur l’eau en début de saison (11 buts et 1 offrande) tandis que pour le poste de neuf, Alexander Isak (10 buts) et Callum Wilson (11 buts et 4 offrandes) ont chacun eu leur bonne période.

La Ligue des Champions à portée de main

La victoire d’un coach et de son collectif, voilà comment désigner la saison de Newcastle. Régulier tout au long de l’exercice avec seulement 4 défaites en 32 rencontres, Newcastle a su dépasser les attentes pour être en passe de se qualifier pour sa première Ligue des Champions depuis la saison 2003/2004. Après la victoire contre Tottenham (6-1), Eddie Howe avait du mal à cacher sa joie à la BBC, mais ne voulait pas s’enflammer : «je suis ravi de tout le groupe, un vrai travail d’équipe. Ce n’est pas à moi de dire (si Newcastle a le niveau Ligue des Champions, ndlr), j’ai vu une très bonne équipe jouer aujourd’hui, deux en fait. Mais il y a beaucoup de matchs à jouer et beaucoup de points à jouer.» Pour son capitaine Kieran Trippier en revanche la retenue n’était pas de mise et ce dernier n’avait pas peur - à l’image de ce qu’il fait sur le terrain - à se projeter : «nous ne devrions pas avoir peur de dire que nous voulons jouer au football de la Ligue des champions. Ce stade mérite le football de la Ligue des champions.»

La suite après cette publicité

L’international anglais en a aussi profité pour valoriser l’apport de son coach pour lui et ses coéquipiers : «j’ai déjà joué pour Eddie Howe, donc je savais ce qu’il exigeait à l’entraînement et en dehors du terrain. Les joueurs ici avant lui, Almiron, Joelinton, Murphy, ont fait des choses incroyables. Il a fait un sacré travail de construction dans son coaching. Il leur fait croire en eux à quel point ils sont forts.» Et cela fonctionne donc pour Newcastle qui devra encore chercher quelques victoires pour composter définitivement sa qualification en Ligue des Champions. En attendant, les rumeurs vont bon train sur un mercato animé. Raphinha (FC Barcelone), João Félix (Chelsea), Andreas Christensen (FC Barcelone), Gabri Veiga (Celta de Vigo), Scott McTominay (Manchester United), Ruben Neves (Wolverhampton), Conor Gallagher (Chelsea) ou encore James Maddison (Leicester) sont notamment cités du côté des Magpies. Seule certitude, Newcastle connaît son plan de route et avec Eddie Howe à la barre, le navire a plus de chances d’arriver à bon port.