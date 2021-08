Le Bayern Munich fonce sur Marcel Sabitzer !

La suite après cette publicité

Débauchant Julian Nagelsmann pour assurer la succession d'Hans-Dieter Flick au poste d'entraîneur, le Bayern Munich a enclenché un nouveau projet. Pour autant celui-ci met du temps à se dessiner et, pour le moment, le mercato a été assez calme. Certes, Dayot Upamecano (22 ans) et Omar Richards (23 ans) sont respectivement arrivés du RB Leipzig et de Reading, mais ces dossiers avaient été négociés en amont. Sven Ulreich (32 ans) a lui fait son retour afin de compenser le prêt d'Alexander Nübel du côté de l'AS Monaco. Si un piston droit est visé depuis un moment, cela n'avance pas vraiment et le milieu du terrain du Bayern Munich pose également question.

La paire constituée de Joshua Kimmich et de Leon Goretzka ne souffre d'aucune contestation, mais il n'y a pas vraiment d'alternatives. Surtout que Corentin Tolisso n'est pas en odeur de sainteté à un an de la fin de son contrat. Avec Marc Roca qui peut occuper ce poste tout comme Michaël Cuisance, dont l'avenir est assez trouble, c'est assez léger. C'est donc dans ce contexte que le Bayern Munich explore les opportunités et s'oriente désormais vers un ancien protégé de Julian Nagelsmann. Devenu sous les ordres de l'Allemand, le maître à jouer du RB Leipzig, Marcel Sabitzer (27 ans) plaît du côté de la Bavière.

Environ 20M€ pour Marcel Sabitzer

Selon les informations de Bild, le milieu de terrain autrichien est vu comme une priorité à ce poste. Si financièrement, le Bayern Munich ne veut pas prendre de risque compte tenu du contexte provoqué par la pandémie de Covid-19, une vente de Corentin Tolisso ou de Michaël Cuisance pourrait tout accélérer. Sous contrat jusqu'en juin 2022 et ne souhaitant pas prolonger afin de connaître un nouveau club, Marcel Sabitzer a d'ailleurs l'avantage d'être dans une situation qui arrange le champion d'Allemagne. Ne voulant pas perdre son joueur librement, le RB Leipzig serait disposé de négocier cet été.

Surtout que les Taureaux Ailés sont satisfaits des performances de Marcel Sabitzer depuis son arrivée en 2015 et ne mettront pas de frein pour son départ. D'ailleurs le média allemand évoque des discussions entre les deux clubs. Celles-ci porteraient sur une possible indemnité de transfert de 18 millions d'euros auxquels seraient assortis différents bonus. Une somme loin d'être excessive pour un joueur régulier depuis quelques saisons et qui a brillé en Ligue des Champions. Le Bayern Munich aura aussi l'avantage de compter sur un joueur polyvalent capable de jouer sur les ailes ou de remplacer Thomas Müller avec Marcel Sabitzer. La connexion Leipzig-Munich pourrait décidément bien se poursuivre cet été.