Bayern Munich : un mercato hivernal qui a tout du coup de maître !

La suite après cette publicité

Le FC Hollywood est habitué aux scénarios rocambolesques et vit des montagnes russes émotionnelles assez régulièrement. C’est donc tout en bas de la pente que le Bayern Munich démarrait l’année 2023. En un mois et demi, le club bavarois a perdu pas moins de quatre cadres en vue du 1/8e de finale aller de Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain qui se tient ce mardi. Première victime, Sadio Mané, touché lors du dernier match de Bundesliga avant la Coupe du monde contre le Werder Brême (6-1). L’ailier gauche sénégalais a manqué la Coupe du monde et si son retour se précise, il ne jouera pas contre les Franciliens. Lors de la compétition, il ne fallait que neuf minutes contre l’Australie pour que Lucas Hernandez se blesse au genou. Victime d’une rupture au ligament croisé, il ne jouera plus de la saison. Même son de cloche pour Manuel Neuer. Revenu d’une élimination en phase de poules avec l’Allemagne, il s’est blessé au ski et ne jouera plus de l’exercice également. Enfin, Noussair Mazraoui s’est retrouvé sur le flanc pour plusieurs semaines suite à une inflammation du péricarde et manquera aussi l’échéance contre les Franciliens. Quatre cadres sur le flanc, un retour des fêtes qui aurait pu difficilement être pire pour le Rekordmeister.

Mais la ressource n’est pas une qualité manquante pour Julian Nagelsmann, Hasan Salihamidzic et l’état major bavarois. Ces derniers ont alors réalisé un mercato d’urgence assez précis pour compenser leurs besoins. En défense, Matthijs de Ligt et Dayot Upamecano restent le duo de référence, mais Daley Blind (32 ans) est venu pour densifier la concurrence - tout en étant une doublure au poste de latéral gauche - tandis que Benjamin Pavard est devenu le numéro trois dans la hiérarchie. Le Français, qui est également une solution pour le flanc droit, a vu son statut diminuer et le Bayern Munich a opté pour le prêt de João Cancelo (28 ans). Autre chantier, le poste de gardien. Malgré de nombreuses pistes, les Bavarois ont opté pour une solution locale avec l’un des meilleurs portiers de Bundesliga sur les dernières années avec Yann Sommer (34 ans), qui est venu en provenance du Borussia Mönchengladbach. Trois recrues précieuses pour terminer la saison du côté du Bayern Munich et qui donnent déjà des sources de satisfaction à son coach Julian Nagelsmann.

À lire

LdC, PSG - Bayern : Lothar Matthäus voit une qualification du Bayern Munich

Trois recrues déjà bien adaptées

Premier arrivé, premier jugé, Daley Blind a clairement dû attendre avant de porter le maillot de la formation allemande puisque sa première apparition n’est intervenue que le 1er février dernier contre Mayence (4-0). Également entré contre Wolfsbourg (4-2) et Bochum (3-0), il a tenu son rôle ne se distinguant ni positivement ni négativement lors de ces rencontres. Toutefois, les Bavarois sont contents de son arrivée à l’image du directeur sportif Hasan Salihamidzic. «Tous ceux qui ont suivi les séances d’entraînement ont vu à quel point les garçons se présentaient bien. Ils sont tous sortis. Et Daley s’entraîne comme s’il était avec nous depuis des années. C’était aussi l’idée. Qu’il apporte son expérience et son intelligence. Je suis très optimiste sur le fait qu’il nous aidera» expliquait-il à Sport 1 quelques jours après l’arrivée du Néerlandais. Dans un entretien pour le site du club allemand, Dayot Upamecano a aussi valorisé l’apport des recrues : «João et Daley s’intègrent à merveille dans notre équipe. João a fourni deux passes décisives à ses débuts et Daley a juste beaucoup d’expérience. Je suis content qu’ils soient tous les deux avec nous.»

La suite après cette publicité

Si Daley Blind est avant tout mis en avant pour ce qu’il apporte au quotidien plus que par ses performances sur les terrains pour le moment, João Cancelo a lui déjà fait forte impression. Arrivé en toute fin de mercato de manière inattendue en provenance de Manchester City, le Portugais entend bien marquer les esprits lors de son prêt. «C’est une très bonne sensation. J’ai pris le risque. Je connaissais ce grand club et je voulais saisir cette opportunité et m’entraîner le plus vite possible avec les autres joueurs. J’attends avec impatience de me mettre au travail», annonçait-il dans un premier temps. Le lendemain, il était déjà titulaire contre Mayence (4-0) en Coupe d’Allemagne. Une apparition brillante où il a distribué un caviar pour Eric-Maxim Choupo Moting. Bis repetita contre Wolfsbourg (4-2) en Bundesliga avec cette fois une offrande pour Kingsley Coman. Deux passes décisives en trois matches, de quoi obtenir les compliments de son coach Julian Nagelsmann : «c’est un joueur très, très doué, il va nous faire du bien. C’est un compétiteur qui aime jouer tout le temps et veut avoir un impact sur le succès de son équipe. Il nous offre de nouvelles possibilités. Il a été très fort contre Mayence en première mi-temps.» Capable de jouer sur les deux flancs, de revenir dans l’intérieur comme de prendre la profondeur, João Cancelo est un outil aux multiples usages pour Julian Nagelsmann qui va pouvoir bénéficier de nouvelles options.

Troisième recrue, Yann Sommer, bénéficie de l’absence longue durée de Manuel Neuer et a pu davantage jouer. Disputant six matches, il a commencé sur trois scores de parité contre Leipzig (1-1), Cologne (1-1) et Francfort (1-1) avant de vivre trois succès dont deux clean-sheets. Alors que le contexte au club est très tendu autour de Manuel Neuer, le portier suisse tente de s’adapter à ce qui se présente comme la chance de sa vie. Référence en Bundesliga, il a enfin sa chance dans un très grand club et il en est ravi. «J’avais une excellente situation à Gladbach. Mais déménager au Bayern est un nouveau défi dans ma carrière, un nouveau défi» expliquait-il dans un entretien pour Blick. Alors que son avenir au Bayern au-delà cet été est flou, notamment par rapport au potentiel retour de Manuel Neuer, son coach est ravi de compter sur lui. «Nous avons quelques processus clairs, ce n’est pas sorcier. Il peut le faire parce qu’il est courageux. Il a très bien joué au pied et je n’ai jamais eu de doutes à ce sujet. C’est pourquoi je l’ai laissé jouer, même s’il ne s’est entraîné qu’une fois avec l’équipe. Il sait comment jouer au football et je lui ai aussi dit à Leipzig que lorsqu’il est courageux, comme il l’était sur les coups de pied arrêtés, il peut commettre des erreurs. Ce que je n’aime pas, c’est quand on fait des erreurs parce qu’on a eu la trouille. C’est quelque chose que je n’aime pas non plus dans la vie réelle» expliquait Julian Nagelsmann après la première de son portier contre Leipzig. Un trio qui donne pour l’instant satisfaction au Bayern Munich et qui arrive à point nommé avant de défier le Paris Saint-Germain.

La suite après cette publicité

Pour ce tant attendu PSG-Bayern, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 100€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre et misez 100€ sur une victoire parisienne pour tenter de remporter 268€ (cote à 2,68, soumise à variation).

Suivez la rencontre PSG -BAYERN en Ligue des Champions. Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport et accéder au match.