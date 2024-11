OL : les dessous de la décision fracassante de la DNCG

Le verdict est tombé hier et c’est un véritable couperet. Après son audition plus tôt dans la journée, l’OL a reçu la nouvelle qu’il craignait sans doute, ou feignait de craindre. La DNCG a décidé d’encadrer sa masse salariale et l’a interdit de recruter mais ce n’est pas le pire. Pour le moment, l’Olympique Lyonnais est rétrogradé de manière conservatoire à l’issue de cette saison. Autrement dit, quel que soit le classement des Gones au soir de la 34e journée (ils sont actuellement 5es de Ligue1), ils seront en Ligue 2 la saison prochaine si la situation économique n’a pas été redressée.

Le communiqué de la DNCG tranche avec le discours plein d’optimisme de John Textor à l’issue de l’audition. «Je suis confiant dans nos chiffres. Je ne peux jamais être confiant dans la façon dont un organisme de réglementation considère ces choses.» Il fanfaronnait presque, accusant des forces obscures qui souhaiteraient lui mettre des bâtons dans les roues. «Je crois que la DNCG est indépendante de certaines des pressions que vous constatez. Mais nous avons beaucoup d’ennemis, vous savez, au conseil d’administration, dans la ligue, un grand club du Qatar.»

La DNCG souhaitait des garanties solides

Mais la vérité est que le gendarme financier attend entre 100 M€ et 200 M€ à apporter d’ici au 30 juin. Eagle Group, propriétaire du club, avait pourtant expliqué dans un communiqué recevoir 75 M€ d’apports d’ici à la fin de l’année grâce à la cession de joueurs des clubs de la holding (Igor Jesus de Botafogo par exemple) et sous la forme de capitaux. La vente des parts de Crystal Palace (Textor aurait présenté des offres fermes à la DNCG) doit servir d’argent frais et devrait rapporter la moitié de ces 75 M€. La holding doit aussi apporter 100 M€ en début d’année prochaine, et le mercato d’hiver peut servir à vendre des joueurs.

On pense bien sûr à Rayan Cherki en premier lieu, dont la cote a grimpé ces dernières semaines. Son remplaçant est, qui plus est, tout trouvé puisqu’il s’agit de Thiago Almada, joueur de Botafogo actuellement et déjà promis à rejoindre l’OL après le 1er janvier (la décision de la DNCG arrive trop tard pour empêcher ce mouvement). Pour remplir les caisses, L’Equipe nous informe également que Textor cherche des investisseurs à faire entrer au capital afin de renflouer les caisses. Tout ceci n’a pas convaincu ses interlocuteurs.

Une conférence de presse très attendue ce matin

La DNCG attendait des garanties et de réelles perspectives, pas d’hypothétiques ventes de joueurs ou de capitaux. L’instance avait déjà peu goûté aux chiffres présentés lors de la saison dernière, qui avait valu à l’Olympique Lyonnais à l’été 2023, un encadrement de sa masse salariale et une limitation de recrutements. «C’est l’avantage d’être une multipropriété qui partage les liquidités et les ressources entre tous les clubs» souriait John Textor hier. Il aura sans doute un peu plus le masque lors de son intervention médiatique à 11h, qui sera particulièrement attendue.