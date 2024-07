L’attitude de Cristiano Ronaldo choque l’Europe, la Premier League s’arrache Nico Williams

Ronaldo moqué

Le cas Cristiano Ronaldo fait beaucoup réagir la presse ce matin. O Jogo revient sur le combat de Ronaldo, qui enchaîne un huitième match consécutif sans marquer dans les compétitions majeures. Face à la réaction démesurée de la star portugaise, le Daily Mirror parle de « larmes de clown », alors que le Daily Mail souligne son comportement narcissique qui risque de perturber le Portugal dans sa compétition. Marca s’interroge aussi sur l’attaquant : « Est-il bon de pleurer dans ce genre de situation ? ». L’Équipe est plus tendre et parle de « la confusion des sentiments ». Pour le média français, Ronaldo n’est pas épargné et il semble submergé par les émotions.

Deux clubs anglais sur Nico Williams

« La Premier League fonce sur Nico », écrit le journal AS. Chelsea et Arsenal veulent payer la clause de 58 M€ et peuvent lui proposer un salaire de 15 M€ par saison, soit trois fois plus que ce qu’il gagne à l’Athletic Bilbao. Barcelone, qui souhaite réunir Nico Williams et Lamine Yamal pour concurrencer le Real Madrid de Vinicius et Mbappé, n’a pas les ressources financières pour acheter Nico. Il faudra vendre, sinon rien.

La Turquie héroïque

La Turquie s’est imposée face à l’Autriche, hier soir (2-1). Les Turcs sont « héroïques » pour le journal Fotomaç qui met à l’honneur son équipe nationale sur sa Une ce matin. Le journal écrit dans ses pages intérieures que « la jeunesse a écrit l’histoire », puisque la Turquie est la première équipe de l’histoire à aligner deux joueurs de moins de 20 ans - Arda Güler et Kenan Yildiz - en tant que titulaires, lors d’un match de qualification, Euro et Coupe du Monde confondu. « Meret Günok le sauveur », écrit de son côté The Guardian. L’autre sauveur de la patrie, c’est Merih Demiral, auteur d’un doublé. « Admirable Demiral », titre L’Équipe, qui lui a accordé une note de 9/10 pour son match.