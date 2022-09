Chelsea : le terrible constat de Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Vous avez beau avoir dépensé près de 300 M€ sur le marché des transferts, rien ne vous garantit pour autant des performances XXL. Cette amère expérience, Chelsea est en train de la vivre. Sixième du classement de Premier League, à déjà cinq longueurs du leader, le club entraîné par Thomas Tuchel avait retrouvé des couleurs après sa victoire contre West Ham. L’Allemand espérait donc voir ses ouailles enchaîner en Ligue des Champions avec un déplacement à Zagreb loin d’être insurmontable.

Pourtant, face à une équipe qui a longtemps fait parler d’elle pour avoir enchaîné les défaites en phase de poules, les Blues se sont fait surprendre. Battus 1-0, les champions d’Europe 2021 devront réagir contre Salzbourg et l’AC Milan. Pourront-ils le faire ? L’incertitude est de mise tant les partenaires de Thiago Silva affichent un manque de caractère évident. Ce qu’a souligné hier soir l’ancien buteur de Liverpool Peter Crouch. « Sur le papier, Chelsea est une bien meilleure équipe que Zagreb, mais ils n'avaient ni mental, ni caractère et Zagreb les a écrasés ce soir dans ce secteur. Lorsque vous perdez des matchs à l'extérieur, c'est une question de mentalité et de caractère, il y a trop de joueurs, je pense, dans cette équipe de Chelsea auxquels vous ne pouvez pas tirer votre chapeau », a-t-il déclaré au micro de BT Sport.

« Je suis en colère contre moi-même »

Mais que dire de la réaction de Thomas Tuchel. En conférence de presse, l’entraîneur allemand avait la mine des mauvais jours. « Bien sûr, je suis en colère contre moi-même, je suis en colère contre notre performance. C’est une énorme contre-performance de notre part à tous. Nous avons manqué de précision, nous n’avons pas été cliniques, pas assez agressifs sur le ballon, nous avons manqué de détermination, ce n’est pas assez individuellement et collectivement. Et c’est pour cela que nous avons perdu ce match aujourd’hui (hier) », a-t-il déclaré, avant d’expliquer la raison pour laquelle il s’en veut personnellement.

« Parce que je ne l’ai pas vu venir. De toute évidence, je n’étais pas dans le bon film. Je ne l’ai pas vu venir. Je pense que le dernier match (victoire 2-1 contre West Ham) nous a aidés. Je pense que nous avons montré une réaction dans un moment très difficile contre West Ham. Nous avons montré une réaction et nous avons obtenu un résultat. Nous avons eu de la chance dans les moments où vous en avez un peu besoin. Nous avons eu de bonnes séances d’entraînement, je pensais que l’équipe était prête. Je pensais que nous savions à quoi nous attendre. Mais je ne l’ai pas vu venir, c’est pourquoi je suis en colère contre moi-même. » Et vu le budget consacré au mercato, cela va sans dire que sa direction attend une réaction.