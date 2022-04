Le Bayern Munich se prépare à un grand coup de balai

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich ressemble étrangement au PSG depuis une semaine. La désillusion de la Ligue des Champions n'est pas encore digérée et un nouveau titre national ne consolera vraisemblablement pas les deux clubs. La comparaison s'arrête là car si les Franciliens refont le coup quasiment à chaque saison, le géant bavarois pique rarement sa crise. C'est pourtant le cas en ce moment. On tente d'analyser en profondeur ce qui a bien pu se passer la semaine passée contre Villarreal pour tenter d'en tirer des conclusions.

Il y en a une dont on est déjà certain, l'effectif est trop court. Il va falloir recruter et en cela, les Allemands devraient s'offrir les deux joueurs de l'Ajax Ryan Gravenberch (19 ans) contre 28 M€ et le latéral droit Noussair Mazraoui, qui arrive-lui en fin de contrat. Ils ne seront probablement pas les seuls surtout qu'il faudra également remplacer certains départs. On pense notamment à Niklas Süle, dont le contrat expire en juin, en partance pour le Borussia Dortmund.

Vendre pour financer les achats

Le cas Robert Lewandowski est évidemment un sujet de crispation majeur au Bayern. En cas de départ du Polonais, la direction aura pour mission de recruter un buteur de premier plan mais cela coûte cher, tout comme les prolongations des cadres que sont Thomas Müller et Manuel Neuer, tous deux libres dans un an. Pour Serge Gnabry, la donne est différente car à 26 ans, l'ailier peut encore offrir une indemnité de transfert très intéressante et financer en partie le prochain mercato.

À un an de la fin de son contrat, l'ancien Gunner ne sera pas retenu d'après les informations de Bild. Le journal allemand évoque également une liste de joueurs devenus indésirables ou invités au départ comme Marcel Sabitzer. Transféré comme son entraîneur du RB Leipzig contre 15 M€, le milieu de terrain est méconnaissable depuis sa venue en Bavière. Le Bayern attend au moins une vente à hauteur de son prix d'achat. Arsenal et l'Atlético de Madrid sont intéressés. Enfin, Marc Roca (25 ans), Bouna Sarr (30 ans) et Omar Richards (24 ans) sont tous placés sur la liste des transferts dans le but d'alléger la masse salariale et récupérer de l'argent frais.