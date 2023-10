PSG : la commission de discipline clémente avec Dembélé, Kolo Muani, Hakimi et Kurzawa !

La suite après cette publicité

Des lendemains qui déchantent. Un peu plus de 10 jours après sa belle victoire sur l’OM (4-0) au Parc des Princes, le PSG se retrouvait dans le viseur de la commission de discipline. L’institution décidait ce soir du sort réservé au champion de France, dont 4 de ses joueurs (Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi et Layvin Kurzawa) étaient accusés d’avoir repris des chants insultants devant le public, qui n’a pas demandé son reste non plus.

Olivier Klein, délégué interministériel à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH), a même saisi la justice avec l’accord de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra et de la ministre de l’Égalité, Bérangère Couillard, afin de sanctionner les faits et leurs auteurs. Face au tollé suscité, les 4 Parisiens ont fini par s’excuser, tardivement (le 1er octobre, soit une semaine après les faits dénoncés) certes mais cela a pu être pris en compte par la commission, qui vient de rendre son verdict.

La commission de discipline inflige un match avec sursis aux joueurs du PSG

Cette dernière a décidé de sanctionner avec une certaine mesure à la fois la tribune Auteuil et les joueurs parisiens. Sur les joueurs d’abord, la commission de discipline a fait preuve de clémence. «Saisie par les rapports du délégué du match et compte tenu de la nature des propos de certains joueurs du Paris Saint-Germain, la Commission de Discipline avait décidé de convoquer les joueurs Ousmane DEMBÉLÉ, Achraf HAKIMI, Randal KOLO MUANI et Layvin KURZAWA. Après avoir auditionné les joueurs concernés, la Commission prononce, pour chacun des joueurs, la décision suivante : un match de suspension avec sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 10 octobre.»

Il fallait également régler le cas de la tribune Auteuil, devant laquelle les joueurs ont fêté la victoire. De nombreux supporters, y compris ailleurs dans le Parc des Princes, ont accompagné les chants injurieux des joueurs. « Comportement de supporters du Paris Saint-Germain. Fermeture pour un match ferme et un match avec sursis de la tribune Auteuil du Parc des Princes. La sanction prend effet immédiatement.» Le PSG sera donc privé d’une partie de ses supporters lors de la réception de Strasbourg le 21 octobre prochain.