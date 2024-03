Bayern Munich : les déboires continuent pour Sacha Boey

Sacha Boey et le Bayern Munich espéraient sans doute de meilleurs débuts. Recruté à la fin janvier contre 28 M€ en provenance de Galatasaray, le Français de 23 ans devait venir renforcer la concurrence à un poste qui en manquait. Noussair Mazaroui ne donnait pas satisfaction, Bouna Sarr, blessé au genou depuis mai dernier, n’est pas destiné à être un titulaire, et Kimmich évoluait alors au milieu de terrain. 5 jours après sa signature, il entrait en jeu contre Gladbach (28 minutes), avant de débuter dans le choc face au Bayer Leverkusen (81 minutes)… comme piston gauche.

«C’est l’un des plus grands clubs du monde, une machine à gagner des titres, détaillait l’intéressé sur Téléfoot quelques jours après son arrivée. Je sais que je vais être attendu, je n’aurais pas le temps de m’adapter et je suis prêt pour directement faire mes preuves.» En effet, Tuchel lui a immédiatement fait confiance et Boey ambitionnait tout simplement l’Euro cet été. «J’espère y être, les Bleus ça me fait rêver. Jouer une compétition avec mon pays serait énorme. Quand tu es au Bayern Munich, tout le monde te regarde et c’est à moi d’être performant. Je vais tout faire pour y arriver.»

2e blessure musculaire à la cuisse gauche en cinq semaines

Un rêve qui s’éloigne au fur et à mesure que la compétition approche, la faute aux blessures. Alors qu’il n’avait quasiment pas manqué la moindre minute lors de la première partie de saison avec les Stambouliotes (il a disputé l’intégralité de toutes les rencontres auxquelles il a participé, trois matchs manqués au total), Boey a très rapidement été coupé dans son élan. A la mi-février, le latéral droit se blessait à la cuisse gauche, «une grosse déchirure d’une fibre musculaire» précisait le communiqué médical du club allemand, obligeant à se passer des services de sa nouvelle recrue «dans les prochaines semaines.»

Revenu à l’entraînement il y a deux semaines, l’ancien Rennais a regardé ses partenaires depuis le banc de touche lors des larges succès face à Mayence (8-1) et Darmstadt (5-2). Pourquoi changer une équipe qui gagne, et qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les Bavarois seront opposés à Arsenal les 9 et 17 avril. Cette double confrontation, Boey n’est pas du tout certain de la voir. Il s’est de nouveau blessé à la cuisse gauche ce mercredi à l’entraînement. «Il s’est déchiré un faisceau musculaire», le laissant à nouveau sur le carreau «dans les semaines à venir.»