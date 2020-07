L'affaire Griezmann fait le tour de la presse européenne, Paulo Dybala fait de l'ombre à Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone en plein marasme

C'est la crise au FC Barcelone ? En tout cas, si on lit la presse européenne de ce jeudi, on peut y croire. Une majorité de médias, en Espagne et ailleurs, reviennent sur la situation compliquée du club catalan depuis le nouveau match nul de mardi soir contre l'Atlético de Madrid (2-2). Ce qui fait surtout parler c'est le cas Antoine Griezmann. Laissé sur le banc pendant toute la rencontre par Quique Setién, qui finalement a décidé de le faire rentrer à seulement deux minutes de la fin, le Français fait les gros titres ce matin. Le journal L'Équipe parle d'«une peur du flop» pour le champion du monde 2018 après une saison compliquée. Comme le relaie Marca, son père et son frère sont montés au créneau afin de se positionner contre les choix de Setién. Ce dernier n'échappe pas à la critique, notamment du journal Sport. Le média catalan explique que le technicien espagnol voit son avenir s'assombrir. En effet, sans titre cette saison (il lui reste la Liga et la Ligue des champions), l'ancien coach du Betis pourrait perdre la confiance de ses dirigeants. Bref, comme le résume As, la situation est intenable au sein du Barça. D'autant que certaines rumeurs font état d'un vestiaire qui aurait lâché son coach. Vous avez dit crise ?

Dybala fait de l'ombre à CR7

C'est l'homme en forme depuis le retour du foot en Italie au sein de la Juventus. Paulo Dybala, l'attaquant argentin de la Vieille Dame, enchaîne les bonnes performances et les buts et ce matin le Quotidiano Sportivo se demande même - sans doute de manière ironique - s'il ne commencerait pas à faire de l'ombre à con coéquipier portugais Cristiano Ronaldo. L'ancien joueur de Palerme marque, fait marquer, mais fait aussi preuve d'une forte personnalité sur le terrain, tel un guide pour ses coéquipiers. Le média fait aussi remarquer qu'un nouveau gros contrat avec la Juve est en préparation en coulisses, de quoi donner le sourire à la Joya. Et si c'était lui la star de cette fin de saison à Turin ?

Le grand retour de Alexis Sanchez

On avait un peu perdu la trace du Chilien Alexis Sanchez ces derniers mois. Et bien le revoilà sur le devant de la scène avec l'Inter. Après plusieurs blessures qui l'ont tenu éloigné des terrains pendant longtemps, l'ancien attaquant d'Arsenal et de Manchester United voit enfin le bout du tunnel, semble-t-il. Hier, lors du festival contre Brescia (6-0), Sanchez a inscrit un but, mais surtout une performance remarquable, étant un des joueurs le plus en vue sur le front de l'attaque. Les quotidiens italiens s'en réjouissent ce matin et notamment le Corriere dello Sport qui écrit, en prenant la place du Chilien : «moi aussi je marque». Et si le joueur de 31 ans se remet à marquer, l'Inter peut encore rêver du titre.