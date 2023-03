Premier League : coup d’arrêt pour Chelsea, tenu en échec face à Everton

L’objectif était pourtant clair pour les Blues : enchaîner pour engranger de la confiance. Après plusieurs mois de doutes, Chelsea commençait ces dernières semaines à entrevoir la lumière au bout du tunnel. Les Londoniens restaient sur trois victoires consécutives toutes compétitions confondues. Face à eux ce samedi pour le compte de la 28e journée de Premier League, Everton, équipe qui bataille pour le maintien cette saison. Les Toffees restaient toutefois sur une dynamique positive avec deux matches sans défaite (une victoire et un nul).

Sur la lancée de leurs dernières prestations, les protégés de Graham Potter démarraient la rencontre tambour battant en privant de ballon leur adversaire. Mateo Kovacic créait une première frayeur dans la surface de Jordan Pickford avec une reprise de volée de peu hors du cadre (5e). Après un départ canon, les coéquipiers de Wesley Fofana ralentissaient un peu le rythme sans forcément laisser la possession aux visiteurs. Dans cette première demi-heure qui s’apparentait à une attaque-défense, le club londonien ne se procurait pas d’occasion franche, malgré les fulgurances de Joao Felix. En l’absence d’un véritable buteur, Chelsea n’arrivait pas à mettre en danger l’arrière-garde d’Everton, qui ne laissait aucun espace avec un bloc très compact. Les deux équipes rentraient au vestiaire avec un score nul et vierge (0-0).

Ellis Simms climatise Stamford Bridge

Après la pause, les Blues continuaient de mettre la pression sur les buts de Pickford et étaient finalement récompensés. Felix, homme le plus en vue ce samedi soir à Stamford Bridge, envoyait une frappe croisée aux abords de la surface imparable pour le gardien anglais (1-0, 52e). Une ouverture du score qui délivrait les partenaires de Benoît Badiashile, qui pensait réaliser le break grâce à Christian Pulisic, mais ce dernier était signalé hors-jeu (56e). Inexistants offensivement depuis le coup d’envoi, les Toffees se découvraient peu à peu au fil des minutes pour tenter de revenir au score.

Un changement tactique gagnant puisqu’ils réussissaient à égaliser contre le cours du jeu sur corner après une tête d’Abdoulaye Doucouré (1-1, 69e). Mais les hommes de Potter ne tardaient pas à reprendre l’avantage grâce à un pénalty obtenu par Reece James et parfaitement transformé par Kai Havertz (2-1, 76e). Dans une confrontation qui commençait à baisser en intensité, les Londoniens ne faisaient pas tout pour tuer le suspense. Et ces derniers le payaient, puisque les hommes de Sean Dyche égalisaient dans les ultimes minutes du temps réglementaire par un plat du pied d’Ellis Simms (2-2, 89e). Avec ce score de parité donc, Chelsea retombe dans ses travers après une bonne série de résultats et stagne à la 10e place. Pour sa part, Everton prend un bon point du match nul et remonte provisoirement à la 15e place du classement.