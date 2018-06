La Ligue des Champions en poche, l’Olympique Lyonnais entend mener un mercato très ambitieux cet été. Jean-Michel Aulas l’a dit, il entend attirer au moins « un grand nom » du côté du Groupama Stadium. Selon nos informations, les Gones ont approché, via des intermédiaires français, Kostas Manolas (26 ans), mais ce dernier n’est pas intéressé. Mais le Grec n’est pas le seul nom à circuler entre Rhône et Saône. La piste Hatem Ben Arfa (31 ans), libre de tout contrat, a également été relancée.

Le Progrès avance dans son édition du jour que Kevin Gameiro (31 ans) a été proposé aux Rhodaniens ces derniers jours. En manque de temps de jeu du côté de l’Atlético Madrid (11 titularisations seulement en Liga), l’attaquant international tricolore (13 sélections, 3 buts) étudiera les opportunités cet été, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2020. Une cible qui pourrait plaire à l’OL en cas de départ d’un des membres de son trio offensif.

Kevin Gameiro proposé

Et comme Nabil Fekir (24 ans), Memphis Depay (24 ans) et Mariano Diaz (24 ans) sont ardemment courtisés (Liverpool négocie avec le premier, le second est dans les petits papiers de l’Inter Milan et de l’AC Milan tandis que le troisième est annoncé dans le viseur du Real Madrid et de Naples), cette option pourrait prendre du corps dans les semaines à venir. Il faudra toutefois se méfier, car le nom de l’ancien Parisien circule également au FC Valence. Mais ce n’est pas tout.

Goal assure de son côté que l’OL songerait aussi au jeune espoir mexicain de l’América Diego Lainez (17 ans), tout comme l’AS Monaco. O Jogo assure pour sa part que les Lyonnais seraient revenus à la charge pour João Palhinha (22 ans), déjà dans leur viseur l’été dernier. Ils auraient relancé le Sporting CP à son sujet. Et puisqu’il n’a presque pas joué cette saison, le milieu de terrain, qui figure aussi sur les tablettes de l’Olympique de Marseille, se laisserait bien tenter. Les Leões demanderaient 8 M€ pour le lâcher. Un montant à la portée des finances lyonnaises. Qu’on se le dise, l’OL est bien décidé à passer à l’attaque sur ce marché.