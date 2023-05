JT Foot Mercato : le Barça prépare un dégraissage massif

Barcelone prend le tournant de la rigueur

C’est l’heure de la rigueur au FC Barcelone. Pris en étau par les normes de fair-play financier et de LaLiga, les Catalans doivent la jouer économe. En pleine reconstruction, l’équipe de Xavi ne compte pourtant pas revoir ses ambitions à la baisse. Pour construire une équipe compétitive, les Catalans sont obligés de faire preuve d’imagination. Intéressés par le profil de Yannick Feirreira Carrasco, les Blaugranas pensent offrir Ferran Torres à l’Atlético de Madrid en échange. Pour rapatrier Lionel Messi, obsession du club catalan, il faudra aussi faire preuve de créativité. Selon El Nacional, Jordi Alba pourrait être sacrifié malgré sa proximité avec l’Argentin. Ansu Fati pourrait aussi faire les frais du retour du champion du monde. Selon Sport, Jorge Mendes, agent de l’Espagnol, travaille déjà sur le dossier. Le Portugais pense pouvoir ramener 70 M€ au Barça grâce la vente de son poulain.

Messi sèche l’entraînement

2023 annus horribilis du PSG ? Ça y ressemble ! Certes, le club de la capitale conserve une avance conséquente de cinq points en tête de la Ligue 1. Mais l’humiliante défaite face à Lorient (1-3) de dimanche relance une nouvelle fois la course au titre. Un sixième revers en championnat et la prestation indigne contre les Merlus ont poussé Christophe Galtier à convoquer ses troupes ce matin à 11 heures. Un élément manquait à l’appel. Lionel Messi a obtenu une dérogation pour se rendre en Arabie saoudite. Non, le champion du monde n’était pas au royaume de Mohamed Ben Salmane pour négocier son transfert avec Al Hilal. La Pulga est sur place en tant qu’ambassadeur du tourisme saoudien. Après avoir été aperçu ce matin à l’aéroport de Riyad, l’Argentin a posté une photo promotionnelle de «Visit Saudi». Le ministre du tourisme en a profité pour lui souhaiter la bienvenue. À l’heure où Paris vit sa plus grave crise sportive depuis 2011, l’escapade saoudienne de son numéro 30 passe mal dans la capitale.

Inarrêtable Erling Haaland

Il enchaîne les records prestigieux comme les buts ! Erling Haaland est devenu le joueur ayant le plus marqué avec une équipe anglaise sur une saison. Avec 50 pions, le norvégien écarte Tom Waring. À l’occasion de l’exercice 1930-1931, l’Anglais d’Aston Villa avait trouvé le chemin des filets à 49 reprises. Admiratif, Pep Guardiola a lâché ce commentaire génial en conférence de presse : «Je sais juste que Winston Churchill n’était même pas Premier ministre lors du record qu’Erling a égalé aujourd’hui, ce qui signifie que c’était il y a très longtemps !»