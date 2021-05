PL : Everton cale sur la pelouse d'Aston Villa

En match en retard de la 19e journée de Premier League, Aston Villa et Everton s'affrontaient à Villa Park. L'occasion était belle pour les Toffees d'accentuer la pression sur Tottenham dans la course à l'Europe. En effet, les hommes de Carlo Ancelotti talonnent les Spurs et pouvaient passer devant en cas de victoire à Birmingham. Sauf que pour continuer à rêver d'une qualification européenne la saison prochaine, il fallait gagner.

Chose que les Toffees n'ont pas su faire ce soir. En effet, les deux équipes se sont quittées sur un triste match nul (0-0). Malgré une tentative intéressante de Calvert-Lewin (48e), Everton n'a pas trouvé la faille et doit se contenter de partager les points avec les Villans. Ancelotti et son équipe remontent à la 8e place à égalité de points avec Tottenham (56 pts), alors que Villa reste 11e de Premier League (49 pts).

