Barça : Lionel Messi a félicité Joan Laporta après sa victoire

Ce dimanche, les élections pour désigner le nouveau président du club catalan avaient lieu. Et les socios ont élu Joan Laporta avec plus de 54,2 % des voix. L’ancien président du Barça est donc de retour après son passage entre 2003 et 2010. Après sa victoire, il a eu le droit à un petit mot de Lionel Messi.

Après sa victoire Joan Laporta a expliqué que Leo Messi avait « également gagné » ces élections et a souligné qu'il l'avait félicité après sa victoire. « Messi m'a encouragé et m'a félicité hier. Il a aussi gagné. Nous aurons une conversation tranquille. (…) Peut-être que cela signifie qu'il veut continuer et qu'il souhaite qu'une proposition (de prolongation, ndlr) lui soit faite », a-t-il expliqué à RAC1. D’autres joueurs comme Gérard Piqué ou Jordi Alba ont également félicité le nouveau président du FC Barcelone.