PL : Tottenham et Son Heung-min roulent sur Aston Villa

Avec la défaite d'Arsenal contre Brighton, Tottenham (4e) voulait en profiter lors de leur déplacement sur la pelouse d'Aston Villa (12e). Les Spurs pouvaient prendre trois points d'avance sur leur ennemi héréditaire et n'ont pas failli. Très vite, la formation d'Antonio Conte a été lancée par Son Heung-min (1-0, 3e).

Un bon départ et une première période maîtrisée qui ont laissé place à un second acte bien plus facile. Harry Kane se muait en passeur pour Dejan Kulusevski (2-0, 50e) puis pour Son Heung-min, auteur d'un doublé (3-0, 66e) puis d'un triplé (4-0, 72e). Avec cette belle victoire 4-0, Tottenham consolide sa quatrième place et prend le large sur la concurrence.