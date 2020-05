Lautaro Martinez au cœur d'un coup en trois bandes entre le Barça, l'Inter et Manchester City

En Catalogne, la presse pro Barça semble avoir accordé ses violons. Si Neymar continue de faire les gros titres, les observateurs semblent enfin persuadés que le gros coup estival du club présidé par Josep Maria Bartomeu sera l’attaquant de l’Inter Milan, Lautaro Martinez. Ce matin, Sport indique même que l’Argentin âgé de 22 ans (17 buts en 49 matches de Serie A) serait vraiment tout proche de rejoindre son compatriote Lionel Messi. Mais pour le moment, les modalités de l’opération restent encore incertaines.

Depuis plusieurs semaines, les médias italiens et catalans se renvoient la balle en évoquant divers types d’échanges. Car il apparaît évident que, crise du coronavirus oblige, le Barça n’est pas très chaud à l’idée de payer la clause libératoire du joueur fixée à 111 M€. En coulisse, tout le monde s’active donc pour trouver la bonne formule. Et ce matin, le Corriere dello Sport a fait part de ce que seraient les dernières avancées de l’opération.

Un coup à trois

Souvent considéré comme un élément-clé du mercato barcelonais, le latéral portugais Nelson Semedo est annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs. Hier soir, l’émission Club de la Mitjanit diffusée sur Catalunya Radio évoquait les noms de Manchester City, du Bayern Munich, de l’Inter Milan et du Paris Saint-Germain. Ces quatre formations seraient partantes, mais le journal italien annonce que l’avenir de Semedo se jouera bien entre Barcelone Manchester et Milan.

En clair, le Barça et Manchester City s’échangeraient bien Semedo et João Cancelo. Cependant, Cancelo ne poserait pas un orteil en Catalogne puisqu’il serait immédiatement inclus dans le deal entre l’Inter et le Barça pour Lautaro Martinez (joueur(s) + somme d’argent). Une opération qui viserait surtout à satisfaire le coach nerazzurro Antonio Conte. Ce dernier serait enfin prêt à laisser filer son buteur. Affaire à suivre.