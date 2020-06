Le Bayern Munich lance déjà ses grandes manœuvres sur le mercato, le duo Lionel Messi-Ansu Fati régale l'Espagne

La suite après cette publicité

Guardiola est très inquiet

C'est l'événement du jour au Royaume-Uni : le grand retour de la Premier League ! Deux matches (Aston Villa-Sheffield United et Manchester City Arsenal) vont (ré)ouvrir le bal du plus puissant championnat du monde. Cela va d'ailleurs lancer 6 semaines de folie pour The Guardian avec 92 matches à disputer dans ce laps de temps très court. De quoi inquiéter Pep Guardiola, le coach de Manchester City, avec ces cadences dont les joueurs n'ont pas l'habitude. Hier en conférence de presse, l'Espagnol s'est alarmé de l'enchaînement des rencontres et des risques de blessures pour ses joueurs. «Nous ne sommes pas vraiment prêts», écrit en gros sur sa couverture le Daily Mirror. Outre la Premier League, les Citizens devront enchaîner avec la FA Cup en même temps et la Ligue des champions au mois d'août.

Le duo Messi-Fati enflamme l'Espagne

Deux sur deux pour le FC Barcelone depuis la reprise. Après une victoire facile à Majorque samedi (4-0), les Bluagranas ont enchaîné hier soir avec un succès 2-0 contre Léganès pour leur retour au Camp Nou. Et un duo a semble-t-il, marqué les esprits chez les journalistes espagnols. C'est l'association entre Lionel Messi et Ansu Fati. Les deux joueurs ont été buteurs et surtout pour El Pais, les deux hommes ont été les seuls à se montrer vraiment dangereux sur la pelouse. Pour le quotidien espagnol, le jeune joueur de 17 ans a même été «le seul à aider Messi» dans ce match. On retrouve à peu près le même genre d'analyse au sein des journaux catalans, Sport et Mundo Deportivo. Même si en photo en grand sur la couverture, c’est toujours l'Argentin qui a les honneurs. Tel «un leader», pour les deux publications espagnoles.

Comment le Bayern Munich va se transformer

Une victoire 1-0 sur la pelouse du Werder Brème a suffi et le Bayern Munich a été sacré champion d'Allemagne pour la 30e fois de son Histoire hier soir. La 8e de rang. Il est déjà l'heure de penser à la saison prochaine et ce matin le magazine Sport Bild dévoile les premières tendances que l'on devrait pouvoir observer cet été. Premièrement, il va falloir gérer le cas David Alaba. Le défenseur autrichien a exposé ses demandes au club et compte bien les obtenir sous peine de menacer de partir. Viennent ensuite les joueurs qui pourraient se voir accorder des bons de sortie en cas de belles offres. C'est le cas de Javi Martinez, mais aussi des deux champions du monde français Corentin Tolisso et Lucas Hernandez. Enfin, concernant le recrutement ce sont surtout de jeunes joueurs qui sont visés à l'image de la prochaine arrivée de Tanguy Kouassi. Un latéral droit et un ailier ont aussi été demandés par Hansi Flick.