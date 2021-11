MU : David De Gea vole au secours de Solskjær

Ole Gunnar Solskjær est en pleine tourmente. Déjà sous le feu des critiques depuis de nombreuses semaines en raison des mauvais résultats de Manchester United mais aussi pour la pauvreté de la qualité de jeu proposée par ses Red Devils, le technicien norvégien est plus que jamais sur la sellette après que son équipe a pris l'eau à Watford (1-4) ce samedi, dans le cadre de la 12ème journée de Premier League. Interrogé à l'issue de la rencontre, David De Gea (31 ans) a tenu à apporter son soutien au coach de 48 ans. « Il n'y a pas grand-chose à dire, c'était embarrassant de voir Manchester United jouer comme nous l'avons fait aujourd'hui », a dans un premier temps lancé le gardien de MU auprès de la BBC Sport, avant de poursuivre, mettant clairement en cause la responsabilité des joueurs plutôt que celle d'OGS.

« Ce n'est pas acceptable. La façon dont nous jouions et faisions les choses. C'est facile de blâmer le manager ou le staff mais parfois ce sont les joueurs. Nous devons montrer beaucoup plus que ce que nous faisons. Nous avons fait une première période embarrassante, et nous aurions pu encaisser quatre buts en 45 minutes. C'était difficile de regarder l'équipe jouer aujourd'hui, c'était cauchemar après cauchemar. Nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes et de nous battre pour l'équipe, mais c'est sûr que quelque chose ne va pas. Vous pouvez le voir dans les matchs, c'est un niveau très bas, très pauvre. Désolé pour les fans, encore une fois. » Difficile d'imaginer les supporters de Manchester United partager cette vision des choses, eux qui réclament la tête d'Ole Gunnar Solskjær. L'avenir de ce dernier reste très incertain, même après une réunion d'urgence tenue après la claque reçue à Vicarage Road.