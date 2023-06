La proposition très risquée de Manchester United à Harry Kane

La suite après cette publicité

Mais où va donc jouer Harry Kane la saison prochaine ? Cela fait bientôt un mois que l’Anglais a lancé le débat mais son cas n’a pas beaucoup avancé. Il avait pourtant pris soin de mettre la pression sur sa direction avant de partir. «Il y a un gros été à venir et beaucoup de choses doivent changer ici pour recommencer à réussir. (…) Je pense qu’il y a une conversation à avoir avec le président de toute façon par rapport à certaines des valeurs du club. Nous avons déjà eu de nombreuses conversations comme ça sur la façon dont nous pouvons nous améliorer, et ce sera encore le cas.»

La donne n’a pas changé. Après une saison décevante pour les Spurs, l’attaquant de 29 ans, qui n’a connu que Tottenham dans sa carrière, n’a toujours pas prolongé son contrat. Il ne lui reste plus qu’un an mais on ne s’avance pas vraiment vers une prolongation. Une autre manière d’influer sur le choix des Spurs. Ces derniers n’ont plus que deux options : le vendre cet été et récupérer une très belle somme, ou profiter de ses talents jusqu’au bout, quitte à le perdre gratuitement à l’été 2024. Il aura alors 30 ans et sera déjà dans le dernier tiers de sa carrière. Un transfert dès cette année s’annonce encore compliqué.

À lire

JT Foot Mercato : le futur de l’AC Milan se dessine

Manchester United milite pour une "transfer request"

Après Manchester City il y a deux ans, c’est Manchester United qui tente de se l’offrir. Les Red Devils en ont fait leur priorité en attaque et Old Trafford est la destination favorite du buteur. Seulement, Daniel Levy ne compte pas le laisser partir comme cela et exigeait il y a encore quelques semaines la somme de 200 M€. C’est évidemment trop élevé, même pour MU, même pour le Real Madrid ou encore le PSG, et bien sûr le Bayern Munich, les trois autres clubs intéressés par le joueur. Toutes les portes se referment les unes après les autres, même si l’écurie française a de nouveau ouvert le dossier.

La suite après cette publicité

Dans l’impasse et sans doute mis sous pression par les Parisiens, Manchester United a décidé de changer de stratégie. D’après The Sun, la direction mancunienne a proposé à Harry Kane et son entourage de formuler une demande de transfert, la fameuse "transfer request" bien connue en Premier League, afin de forcer le transfert. MU serait alors en position de force et pourrait formuler une offre avoisinant les 100 M€, soit le prix qu’il a estimé pour le Three Lion. Reste à savoir si le principal intéressé est déterminé à partir au bras de fer avec son club de toujours, dont il est également le meilleur buteur de l’histoire.