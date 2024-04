Mauricio Pochettino ne veut pas être un clown sur son banc de touche

Avant le match contre Manchester United hier, Mauricio Pochettino demandait à son équipe d’être plus agressive, de courir plus et d’amener de la folie. Le match de ce jeudi lui a donné raison, avec un des matchs de l’année (4-3) et un Cole Palmer des grands soirs partout sur le terrain. À l’image de son équipe, le coach argentin a souvent été critiqué par la presse anglaise pour ne pas être assez animé et ne pas transmettre de passion depuis son banc de touche. Des critiques qui semblent l’avoir impacté puisque le coach des Blues a voulu directement répondre à ces remarques à la fin du match.

« La passion, ce n’est pas être un fou qui fait des bêtises sur le côté… Je ne suis pas comme ça. J’ai besoin d’être clinique, calme et analytique pour me concentrer sur le jeu. L’équipe doit faire preuve de passion avec 11 joueurs sur le terrain, courant, essayant désespérément de récupérer le ballon et de marquer des buts. Je pense que c’est la passion que nos supporters doivent voir. À la fin du match, bien sûr, montrez votre passion comme je l’ai montré aujourd’hui » a-t-il vivement expliqué en conférence de presse. Mauricio Pochettino a voulu conclure par un : «je ne suis pas un clown, je suis l’entraîneur principal. Si quelqu’un veut un clown, qu’il en cherche un. »