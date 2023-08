Chelsea va s’offrir Cole Palmer

La suite après cette publicité

En voilà un coup surprenant ! Depuis plusieurs semaines, Mauricio Pochettino a fait comprendre qu’il souhaitait voir débarquer un joueur offensif, capable d’évoluer à plusieurs postes. Il n’avait qu’à demander. Si Michael Olise était proche de signer et que plusieurs noms du côté du FC Barcelone ou encore d’Arsenal étaient mentionnés, à l’instar d’Emile Smith-Rowe, Chelsea devrait finalement enrôler Cole Palmer, la jeune promesse de Pep Guardiola.

Un transfert estimé à environ 50 millions d’euros

C’est The Athletic qui dévoile en effet que les Blues ont vu leur offre être acceptée - dans les alentours de 50 millions d’euros - pour s’attacher les services du jeune anglais (21 ans). Même si Cole Palmer était encore sous contrat jusqu’en 2026, ce dernier devrait vite donner son accord pour rejoindre le sud-ouest de Londres. Un transfert plutôt étonnant pour un joueur supposé remplacer - numériquement et dans un registre différent - le départ de Riyad Mahrez, parti en Arabie saoudite. Mais il semblerait donc que l’arrivée de Jérémy Doku ait changé les plans des Cityzens, eux qui ont mis le pactole pour recruter l’ancien du Stade Rennais (environ 65 millions d’euros).

Une recrue nécessaire pour des Blues dans le mal

Christopher Nkunku, Carney Chukwuemeka et plus récemment Mykhaïlo Mudryk, les offensifs de Chelsea sont tous à l’infirmerie. D’autant plus que Noni Madueke revient de blessure, tout comme Armando Broja en pointe. Alors, entre toutes ces jambes cassées, Cole Palmer devrait avoir l’opportunité de se frayer un chemin. Et pour cause, le profil de l’Anglais intrigue. Capable d’évoluer sur les ailes, comme dans l’axe derrière un buteur, le natif de Manchester devrait faire parler sa polyvalence pour plaire à Mauricio Pochettino, déjà obligé de bricoler dans son XI.

Si Cole Palmer n’a disputé que 19 rencontres de Premier League dans sa jeune carrière, ce dernier a déjà montré certaines de ses qualités dans l’élite, jusqu’à taper dans l’œil de Pep Guardiola à l’époque. À Chelsea, le milieu offensif polyvalent retrouvera Roméo Lavia, autre pépite formée à Manchester City qui a décidé de rejoindre Mauricio Pochettino dans la capitale (après une belle saison à Southampton), mais aussi Raheem Sterling, ancienne star des Skyblues. De quoi faciliter l’adaptation.